Stil: Yaz paleti

Soft tonlarından fuşyaya tüm renk paletini içeren pembe, yeşilin en parlak ve egzotik haliyle moda sahnesinde.

1 / 26
Stil: Yaz paleti - Resim : 1

Hazırlayan: Aslıhan Sever

LAQUAN SMITH

2 / 26
Stil: Yaz paleti - Resim : 2

F.ILKK üst

3 / 26
Stil: Yaz paleti - Resim : 3

F.ILKK alt 

4 / 26
Stil: Yaz paleti - Resim : 4

Divarese 