Tint makyaj trendi: Renkli nemlendiricilerle doğal güzellik

Güzellik dünyasında son dönemin en dikkat çekici trendlerinden biri olan tint ürünler, ağır fondötenler, rujlar ve kat kat makyajın yerini almayı amaçlıyor. Cilde ya da dudaklara yalnızca hafif bir renk veren bu ürünler, makyaj yapmış gibi değil de sanki cildin doğal tonuymuş gibi bir etki yaratıyor. Günlük hayatın hızına ayak uydurmak isteyenler için pratik bir çözüm sunan renkli nemlendiriciler, tek bir ürünle hem dudak hem yanak makyajı yapabilme imkânı sağlıyor. Üstelik hafif yapıları sayesinde cildi yormadan gün boyu taze bir görünüm sunuyor.