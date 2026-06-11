Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 22 kişinin ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındığı öğrenildi. .Gelen bilgilere göre Enis Arıkan, Beren Saat ve Kenan Doğulu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İşte gözaltına alınan diğer ünlü isimler...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.
22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER
Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)
Tolga ÇAM(Modacı)
Ferhan KAYA (Borsacı)
Murat SAYGI(Yönetmen)
Enis Ahmet ONAT(Fashion Tv Sahibi)
Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)
Emre TARİ (İş adamı)
Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)
Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)
Kenan DOĞULU (Şarkıcı)
Beren SAAT (Oyuncu)
Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)
Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)
Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)
Yaşar İPEK (Şarkıcı)
Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)
Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)
Enis ARIKAN (Oyuncu)
Rafet Eren YORULMAZER (Mimar) (BURSA)
Ali Efe BEZCİ (İş insanı) (ANKARA)
Selin CİĞERCİ (Fenomen) (İZMİR)