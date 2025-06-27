Tüm diva item'ları bir arada; Tül, taş, payet ile sezon divalık sezonu!

Işıltı bu sezon sizinle olsun. Güç yükseliyor! Taşlar, payetler, vücudunuzu saran formlar ve tüller cüretkar bir gecenin kodlarını oluşturuyor.

Aslıhan Sever

Aslıhan Sever
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Tüm diva item'ları bir arada; Tül, taş, payet ile sezon divalık sezonu! - Resim : 1

Bir ifade biçimi olarak hayatımızda büyük bir yer kaplayan çantalar, geceleri asaletiyle de kendini hemen fark ettiriyor.

Cult Gaia 27.950 TL

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Tüm diva item'ları bir arada; Tül, taş, payet ile sezon divalık sezonu! - Resim : 2

Saç aksesuarları geri dönüyor. Flapper dönemini düşlememek mümkün değil!
Ariana Grande x Swarovski Saç Tokası 16.000 TL

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Tüm diva item'ları bir arada; Tül, taş, payet ile sezon divalık sezonu! - Resim : 3

Simone Rocha

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

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Tüm diva item'ları bir arada; Tül, taş, payet ile sezon divalık sezonu! - Resim : 4

Proenza Schouler