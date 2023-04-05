Türkiye'nin ve dünyanın en zengin insanı kim? İşte Forbes listesi 2023...
Forbes milyarderler listesini açıkladı. Dünyanın en zengin insanı kim? Türkiye'nin en zengin insanı kim? sorularına yanıt veren listede bu yıl değişiklikler var. İşte Forbes'a göre dünyanın ve Türkiye'nin en zengin insanı
Forbes'un Salı günü yayınlanan Dünyanın Milyarderleri listesine göre, dünyanın en zengin 25 insanı toplam 2,1 trilyon dolar servete sahip. Bu rakam 2022'de 2,3 trilyon dolardı ve toplam 200 milyar dolar azaldı. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.
İLK 25'TE EN ÇOK KAYBEDEN BEZOS
İlk 25'te yer alan isimlerin üçte ikisi geçen yıla göre daha az servete sahip. Amazon hisseleri %38 oranında değer kaybederken hiç kimse Jeff Bezos kadar kaybetmedi. Düşüş, Bezos'un servetinden 57 milyar dolar eritti ve onu 2022'de dünyada 2. sıradayken bu yıl 3. sıraya düşürdü.
ELON MUSK İKİNCİ SIRAYA İNDİ
Bu yılın en büyük ikinci kaybedeni Elon Musk oldu. Musk, Twitter'ı pahalı bir şekilde satın aldıktan sonra dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Bir yıl öncesine göre 39 milyar dolar daha az servete sahip olan Musk şimdi 2 numara.
YİMİNG VE CZ DE GERİLEDİ
İlk 25'te iki kişi yerini kaybetti. TikTok'un sahibi Bytedance'ı kuran Zhang Yiming 25. sıradan 26. sıraya geriledi . CZ olarak bilinen Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, kripto kışının ortasında geçen yıl 19. sıradan 167. sıraya geriledi.