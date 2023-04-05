Türkiye'nin ve dünyanın en zengin insanı kim? İşte Forbes listesi 2023...

Forbes'un Salı günü yayınlanan Dünyanın Milyarderleri listesine göre, dünyanın en zengin 25 insanı toplam 2,1 trilyon dolar servete sahip. Bu rakam 2022'de 2,3 trilyon dolardı ve toplam 200 milyar dolar azaldı. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.