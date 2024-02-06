Ünlü şarkıcı Doja Cat, Türk modacının adını alnına dövme yaptırdı!

ADINI DÖVME YAPTIRDI!

Doja Cat ile ilgili en çok konuşulan şey ise elbisesi değil, Fındıkoğlu’nun adını alnına dövme yaptırması oldu.

Ünlü tasarımcı, şarkıcının alnına yaptırdığı ve geçici olduğu öğrenilen bu dövmeyi, Instagram sayfasından ‘Kardeşlik’ notunu yazarak takipçileri ile paylaştı.