Ünlü şarkıcı Doja Cat, Türk modacının adını alnına dövme yaptırdı!
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta gerçekleşti. Törende, ünlü şarkıcı Doja Cat'in modacısı Dilara Fındıkoğlu'nun ismini alnına dövme yaptırması şaşkınlık yarattı.
Yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Grammy Ödülleri'nde adeta ünlü geçidi yaşandı.
Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
TÜRK TASARIMCI DİLARA FINDIKOĞLU'NUN ELBİSESİNİ GİYDİ
En çok dikkat çeken isimlerden biri de, ünlü şarkıcı Doja Cat oldu. Ünlü isim, Türk modacı Dilara Fındıkoğlu’nun tasarladığı ten rengi elbiseyle ödül törenine katıldı.
ADINI DÖVME YAPTIRDI!
Doja Cat ile ilgili en çok konuşulan şey ise elbisesi değil, Fındıkoğlu’nun adını alnına dövme yaptırması oldu.
Ünlü tasarımcı, şarkıcının alnına yaptırdığı ve geçici olduğu öğrenilen bu dövmeyi, Instagram sayfasından ‘Kardeşlik’ notunu yazarak takipçileri ile paylaştı.