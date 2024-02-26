Kaybettiği eşi için yazdığı şarkıyı 21 sene sonra ilk kez seslendirdi
2003 yılında 2 yıllık eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması sonucu kaybeden şarkıcı Hatice, eşi için yazdığı şarkıyı 21 sene sonra ilk kez seslendirdi.
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Şarkıcı Hatice Dön Bebeğim' isimli yeni bir şarkı çıkarttı. Şarkının hikayesi ise herkesi duygulandırdı.
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Çünkü Hatice bu şarkıyı eski eşi Güney Aydan için yazmış. 21 yıl önce yazdığı bu şarkıyı ilk defa seslendirmiş.
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Hatice ve Güney çifti 2001 yılında evlenmişlerdi. Ancak Güney Aydan 2003 yılında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Hatice'nin ağır üzüntü geçirdiği söyleniyordu.
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Şarkının hikayesini anlatırken duygulanan Hatice "Bu kez ağlamadan söyledim" diyerek bundan önceki 21 yılda bu şarkıyı seslendirmeyi defalarca denediğini ancak başaramadığını belirtti.
Hatice'nin Dön Bebeğim isimli şarkısını dinlemek için tıklayabilirsiniz