Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder, anne oldu!

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, bebeklerine kavuştu. Çift, kızına Eva Luna adını verdi. Doğum yapan 42 yaşındaki ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.

"KUCAĞIMIZDASIN ARTIK"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu paylaşımı sonrası sosyal medyadan tebrik mesajları aldı.

ÜNLÜ ÇİFT SEVENLERİNE BÖYLE SESLENDİ

Özder, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda ise şunları yazdı:

''Tüm merak edenlere... Luna bebek ve ben çok iyiyiz... Çok şükür... Bu süreçleri duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım...''

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinan Güleryüz de paylaşım yaparak, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza hoş geldin. Benim ay tanrıçam. Güzel yüzlüm" ifadelerini kullandı.

EVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eva, Havva, yaratılan ilk kadın anlamını taşır. Arife gecesi, arife, akşam anlamlarında da kullanılır.

LUNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Luna, Latince'de ay anlamına geliyor.

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