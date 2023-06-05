Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslekten birini yapıyorsanız yanıtı evet
Uzmanlar ChatGPT ve ilgili yapay zekanın bazı meslekleri özellikle de beyaz yakalıları tehdit edebileceğini söylüyor. İşte Insider'a göre tehdit altında olabilecek 10 potansiyel meslek...
OpenAI'nin ChatGPT'si geçen yıl piyasaya sürülemisinn ardından yapay zeka konusunu gündemin ve iş dünyasının ilk sırasına taşıdı. Insider'ın haberine göre ChatGPT'yi test eden Amazon çalışanları, müşteri destek sorularını yanıtlamada "çok iyi iş çıkardığını", kurumsal stratejiyle ilgili soruları yanıtlamada "çok güçlü" olduğunu söylüyor. Goldman Sachs'ın yakın tarihli bir araştırması, üretken Yapay Zeka araçlarının aslında dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceğini ve bunun da iş piyasasında "önemli bir bozulmaya" yol açabileceğini söylüyor.
Bununla beraber olası hataların da gözden kaçırılmaması gerekli. Örneğin ChatGPT kullanıcıları botun yanlış bilgi üretebildiğini, kodlama problemlerini yanlış yanıtlayabildiğini ve temel matematikte hatalar üretebildiğini söylüyor.
McKinsey Global Institute ortaklarından Anu Madgavkar, Insider'a verdiği demeçte "Bu tür şeyleri tam bir ikame olarak değil, üretkenliği artıran araçlar olarak düşünmeliyiz" diyor. Insider'ın araştırmasın göre yapay zeka riski en yüksek meslekler şöyle:
1- Teknoloji işleri (Kodlayıcılar, bilgisayar programcıları, yazılım mühendisleri, veri analistleri)
Brookings Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan ve yapay zekanın Amerikan işgücü üzerindeki etkisini araştıran Mark Muro, Insider'a verdiği demeçte, ChatGPT gibi gelişmiş teknolojilerin insanlardan daha hızlı kod üretebileceğini, bunun da işin daha az çalışanla tamamlanabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Muro, "Bir yazılım geliştirici ekibine mal olan bir iş, artık sadece bir kısmına mal olabilir" diyor. Columbia Business School profesörlerinden Oded Netzer ise yapay zekanın yazılımcıların yerini almaktan ziyade onlara yardımcı olacağını düşünüyor.
2- Medya işleri (reklamcılık, içerik oluşturma vb)
Uzmanlar ChatGPT gibi yapay zekaların yazılı içerik üretme konusunda iyi olduğunu ve bunu "insanlardan daha verimli" bir şekilde yapabileceğini iddia ediyor. Madgavkar genel olarak medya işlerinin ChatGPT ve benzeri yapay zeka biçimlerinden etkilenebileceğini düşünüyor. Bunun nedeni Yapay Zeka'nın metin tabanlı verileri iyi okuyabilmesi, yazabilmesi ve anlayabilmesidir. Medya endüstrisi şimdiden yapay zeka tarafından üretilen içerikleri denemeye başladı. Teknoloji haber sitesi CNET düzinelerce makale yazmak için ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka aracı kullandı. Yayıncı bir dizi düzeltme yapmak zorunda kaldı.
3-Hukuk sektörü işleri
Goldman Sachs'ın yakın tarihli bir raporuna göre, üretken yapay zeka büyük olasılıkla ABD'deki hukuk çalışanlarını etkileyebilir. Ancak başvuran bir kişinin ne istediğini anlamak için bir dereceye kadar insan yargısı gerektiğinden yapay zeka bu işleri tamamen otomatikleştiremeyecektir.