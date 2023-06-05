Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslekten birini yapıyorsanız yanıtı evet

OpenAI'nin ChatGPT'si geçen yıl piyasaya sürülemisinn ardından yapay zeka konusunu gündemin ve iş dünyasının ilk sırasına taşıdı. Insider'ın haberine göre ChatGPT'yi test eden Amazon çalışanları, müşteri destek sorularını yanıtlamada "çok iyi iş çıkardığını", kurumsal stratejiyle ilgili soruları yanıtlamada "çok güçlü" olduğunu söylüyor. Goldman Sachs'ın yakın tarihli bir araştırması, üretken Yapay Zeka araçlarının aslında dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceğini ve bunun da iş piyasasında "önemli bir bozulmaya" yol açabileceğini söylüyor.

Bununla beraber olası hataların da gözden kaçırılmaması gerekli. Örneğin ChatGPT kullanıcıları botun yanlış bilgi üretebildiğini, kodlama problemlerini yanlış yanıtlayabildiğini ve temel matematikte hatalar üretebildiğini söylüyor.

McKinsey Global Institute ortaklarından Anu Madgavkar, Insider'a verdiği demeçte "Bu tür şeyleri tam bir ikame olarak değil, üretkenliği artıran araçlar olarak düşünmeliyiz" diyor. Insider'ın araştırmasın göre yapay zeka riski en yüksek meslekler şöyle: