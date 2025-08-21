Yatak odanızı 5 yıldızlı bir otele çevirmeniz için 6 ipucu

Nevresim Takımınızdan Başlayın

Bir otel odasının en çarpıcı yanı, o bembeyaz, tertemiz ve kabarık yatağıdır. Yatak takımınızı en az 300 iplik sayısına sahip, pamuklu saten veya keten gibi kaliteli malzemelerden seçin. Yastıklarınızı büyük ve dolgun olanlarla değiştirin. Hatta yatağınıza ekstra bir yastık ve yumuşak bir battaniye ekleyerek katmanlı ve davetkâr bir görünüm sağlayın.