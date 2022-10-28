Bebekler ve çocuklar için 50 farklı püre tarifi: Vitamini bol, eğlenceli ve sağlıklı
Anneler, bebekleri ek gıdaya geçerken akıllarındaki soru "Bebeğime hergün ne yapabilirim" oluyor. Elele arşivinden bebekler ve çocuklar için vitamini bol, eğlenceli ve sağlıklı 50 püre tarifini sizler için derledik. Bebekleriniz bu tarifle bayılacak!
Bebeğinizin ne zaman, nasıl besleneceği; hangi yiyecekleri ne zaman vereceğiniz konusu oldukça kritiktir. Bu nedenle bebeğinizin beslenme programını ve kullanacağız tarifleri, bebeğinizin gelişimini en iyi bilen kişiyle yani 'doktorunuz'la konuşarak belirleyin. Bebeklerin ne zaman, ne yiyeceği ya da ne yemeyeceği; hangi yiyeceklerin alerji yapıp yapmayacağı, güvenli olup olmadığı gibi pek çok faktör vardır. Bebek sağlığı için bebeğinizin beslenmesiyle ilgili kararları doktorunuza danışmadan almayın.
Bu yazıda ise Elele arşivinden bebekler ve çocuklar için püf tariflerini derledik... Bazı püre önerilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Hurmalı muz
Malzemeler
- 2 adet hurma
- ½ adet muz
- 1 tatlı kaşığı toz badem
Hazırlanışı
Hurmaları yumuşayana kadar suda bekletin. Çekirdeklerini çıkartın. Bütün malzemeyi püre haline getirin.
Naneli shake
Malzemeler
- ½ adet muz
- 3-4 adet çilek
- 1 çay kaşığı limon suyu
- Birkaç yaprak nane
- 1 kahve fincanı keçi yoğurdu
Hazırlanışı
Bütün malzemeyi robotta karıştırıp püre haline getirin.
Havuçlu semizotu
Malzemeler
- 1 küçük havuç
- 1 tutam semizotu
- 1 diş sarımsak
- 2-3 yemek kaşığı yoğurt
- Zeytinyağı
Hazırlanışı
Havucu ve sarımsağı rendeleyin, tavada zeytinyağı ile biraz pişirin. Doğranmış semizotunu ekleyip biraz daha pişirin. Yoğurtla püre haline getirin.
Kuru meyveli tatlı
Malzemeler
- 4 adet hurma
- 4 adet kuru incir
- 1 kaşık çekirdeksiz kuru üzüm
- 1 kaşık dövülmüş badem
- 1 küçük havuç
- Tarçın
- Toz karanfil
Hazırlanışı
Hurma, kuru incir ve üzümü haşlayın. Havucu rendeleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp püre haline getirin.