Bebekler ve çocuklar için 50 farklı püre tarifi: Vitamini bol, eğlenceli ve sağlıklı

Bebeğinizin ne zaman, nasıl besleneceği; hangi yiyecekleri ne zaman vereceğiniz konusu oldukça kritiktir. Bu nedenle bebeğinizin beslenme programını ve kullanacağız tarifleri, bebeğinizin gelişimini en iyi bilen kişiyle yani 'doktorunuz'la konuşarak belirleyin. Bebeklerin ne zaman, ne yiyeceği ya da ne yemeyeceği; hangi yiyeceklerin alerji yapıp yapmayacağı, güvenli olup olmadığı gibi pek çok faktör vardır. Bebek sağlığı için bebeğinizin beslenmesiyle ilgili kararları doktorunuza danışmadan almayın.

Bu yazıda ise Elele arşivinden bebekler ve çocuklar için püf tariflerini derledik... Bazı püre önerilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Hurmalı muz

Malzemeler

2 adet hurma

½ adet muz

1 tatlı kaşığı toz badem

Hazırlanışı

Hurmaları yumuşayana kadar suda bekletin. Çekirdeklerini çıkartın. Bütün malzemeyi püre haline getirin.