Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde!

Site listeyi "Efsanevi geleneksel restoranlar, yemek mekanlarından çok daha fazlasıdır; onlar kültürel mihenk taşlarıdır. Sadece yemekle ilgili değil, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçasını paylaşmak için nesiller boyu aktarılan tarifleri kullanırlar. Gelip giden yemek trendlerinin aksine zamansızdırlar. Dünyanın gastronomi-kültürel tarihinin ne kadarını deneyimlediniz?" notuyla duyurdu.