Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde!

Taste Atlas sitesi, 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesini yayınlandı. Türkiye'den 6 restoran listeye girmeyi başardı.

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Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde! - Resim : 1

Taste Atlas sitesi, 2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 6 lokanta, girme başarısı gösterdi.

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Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde! - Resim : 2

Site listeyi "Efsanevi geleneksel restoranlar, yemek mekanlarından çok daha fazlasıdır; onlar kültürel mihenk taşlarıdır. Sadece yemekle ilgili değil, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçasını paylaşmak için nesiller boyu aktarılan tarifleri kullanırlar. Gelip giden yemek trendlerinin aksine zamansızdırlar. Dünyanın gastronomi-kültürel tarihinin ne kadarını deneyimlediniz?" notuyla duyurdu. 

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Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde! - Resim : 3

Listede Türkiye lokantaları arasında en üst sırayı 35. sıradan Gaziantep İmam Çağdaş lokantası aldı.

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Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde! - Resim : 4

Bursa Uludağ Kebapçısı 46'ncı sırada kendine yer buldu.