Türkiye'den 6 restoran 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesinde!

1 / 12
Taste Atlas sitesi, 2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 6 lokanta, girme başarısı gösterdi.
2 / 12
Site listeyi "Efsanevi geleneksel restoranlar, yemek mekanlarından çok daha fazlasıdır; onlar kültürel mihenk taşlarıdır. Sadece yemekle ilgili değil, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçasını paylaşmak için nesiller boyu aktarılan tarifleri kullanırlar. Gelip giden yemek trendlerinin aksine zamansızdırlar. Dünyanın gastronomi-kültürel tarihinin ne kadarını deneyimlediniz?" notuyla duyurdu.
3 / 12
Listede Türkiye lokantaları arasında en üst sırayı 35. sıradan Gaziantep İmam Çağdaş lokantası aldı.
4 / 12
Bursa Uludağ Kebapçısı 46'ncı sırada kendine yer buldu.