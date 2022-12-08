Hayatımızın en güzel gününü unutulmaz kılan gelinlik modelleri

Sade ama bir o kadar da iddialıdır beyaz. Hayatınızın en özel gününde beyaza bürünmek, bu nedenle de çok doğaldır. Evet, renk beyaz ama alternatifiniz çok…

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Hayatımızın en güzel gününü unutulmaz kılan gelinlik modelleri - Resim : 1

Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

SIRA DIŞI DEKOLTELER
Göğüs ve bacak dekolteleri artık klasik, daha fazla dekolte isteyenler için göğüs altı, göbek üstü, bel kıvrımı gibi bölgelerden açılan pencerelere sahip gelinlikler ideal seçimler.

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Hayatımızın en güzel gününü unutulmaz kılan gelinlik modelleri - Resim : 2

PRONOVIAS

ASİMETRİK MODELLER
Gelinliğin hareketli yaka tasarımı, özellikle vücudunun üst bölgesini öne çıkarmak isteyen gelinler için ideal.

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Hayatımızın en güzel gününü unutulmaz kılan gelinlik modelleri - Resim : 3

BERTA

TRANSPARAN TERCİHLER
Uçuşan kumaşlar, şeffaf detaylar ile şıklığı yakalamak çok kolay.

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Hayatımızın en güzel gününü unutulmaz kılan gelinlik modelleri - Resim : 4

ZUHAIR MURAD

VAZGEÇİLMEZ STRAPLEZ
Modası hiç geçmeyen straplez ve kabarık etekler bu sene birlikte çok daha iddialı bir görünüme büründü.