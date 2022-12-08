Hayatımızın en güzel gününü unutulmaz kılan gelinlik modelleri

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Hazırlayan: Nevin Sarıpınar
SIRA DIŞI DEKOLTELER
Göğüs ve bacak dekolteleri artık klasik, daha fazla dekolte isteyenler için göğüs altı, göbek üstü, bel kıvrımı gibi bölgelerden açılan pencerelere sahip gelinlikler ideal seçimler.
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PRONOVIAS
ASİMETRİK MODELLER
Gelinliğin hareketli yaka tasarımı, özellikle vücudunun üst bölgesini öne çıkarmak isteyen gelinler için ideal.
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BERTA
TRANSPARAN TERCİHLER
Uçuşan kumaşlar, şeffaf detaylar ile şıklığı yakalamak çok kolay.
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ZUHAIR MURAD
VAZGEÇİLMEZ STRAPLEZ
Modası hiç geçmeyen straplez ve kabarık etekler bu sene birlikte çok daha iddialı bir görünüme büründü.