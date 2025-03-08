Yeşilin büyüsü
Her hali, her tonu ayrı güzel yeşil renk; canlılığı, tazeliği, yenilenmeyi ve dengeyi temsil eder. Psikolojik etkileri de iyileştirici ve canlandırıcı olan bu renk, umudu ve optimizmi teşvik ederek, insanlarda olumlu düşünceler uyandırmaya yardımcı olabilir.
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Yeşil, birçok kültürde farklı anlamlar taşır. Batı’da doğa ve yenilenmeyle, Doğu’da ise sağlık ve canlılıkla ilişkilendirilir.
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Dice Kayek Saat
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Beymen Club Atkı
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Merrel Erkek Koşu Ayakkabısı (Instreet)