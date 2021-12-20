Yılbaşı makyajı nasıl yapılır? Yılbaşı gecesi için farklı stillerde makyaj önerileri
Yılbaşı dendiğinde içiniz kıpır kıpır oluyor, değil mi? Bizim de öyle… Yılın bu çok özel gecesinde kusursuz görünmeniz için ünlü isimler size ilham vermeye hazır. Geriye programınıza karar vermek ve hemen uygulamaya geçmek kalıyor.
Hazırlayan: Damla Durak
EV PARTİSİ
İLHAM PERİSİ: LILY ROSE DEPP
Daima ışıl ışıl ve tam bir ‘it girl’ olan Lily Rose Depp, makyajda da genellikle doğallıktan yana. Gece makyajlarında ise dumanlı gözler adeta onun imzası. Siz de bu yılbaşını bir ev partisinde geçirecekseniz abartıya kaçmadan göz alıcı görünebilirsiniz. Gelelim bu makyajın nasıl uygulanacağına. Öncelikle kullanacağınız ten ürünü yüzünüzde ‘yok gibi’ gibi durmalı. Bunu renkli nemlendiricilerle sağlamak çok kolay. Bu tip ürünler cilt tonunu eşitlerken son derece parlak ve doğal bir bitiş sağlar. Ardından elmacık kemiklerinizi vurgulamak için bolca bronzer ve üzerine aydınlatıcı uygulayın. Göz makyajınız için kahve tonlarda bir farı tüm göz kapağınıza uygulayıp karıştırma fırçasıyla iyice dağıtın. Ardından acı kahve göz kalemini hem üst kirpik dibinize hem alt kirpik dibinize uygulayın; daha puslu bir görünüm için göz kaleminizi ince uçlu bir fırçayla dağıtabilirsiniz. Son olarak kirpiklerinize hacim verecek bir maskara uygulayın. Bu makyajda ağırlık gözlerde olduğu için dudakları nemli gösterecek, saten bitişli nude bir ruj son derece yeterli olacak.
GALA YEMEĞİ
İLHAM PERİSİ: HAILEY BALDWIN BIEBER
Eğer yılbaşı için daha detaylı planlarınız varsa ve bir otelde gala yemeğine katılacaksanız o zaman makyajda biraz yoğun yapıda ürünlere ağırlık verebilirsiniz. Öncelikle ten makyajınız oldukça önemli; tüm gece yüzünüzde kalacağından emin olacağınız bir fondötenle işinizi garantiye alın. Yüksek örtücülüğe sahip mat bitişli bir ürün tercih edebilirsiniz. Hailey Baldwin’in bu makyajında tüm renk dudaklarda toplandığı için yanaklarınıza oldukça hafif, soğuk pembe bir allık uygulayın. Ardından şampanya rengi stick bir aydınlatıcıyla elmacık kemiklerinizin tepe noktalarını biraz aydınlatın ve vurgulayın. Gözler her ne kadar nötr kalsa da, nude renklerde ışıltılı bir far görünümünüzü yukarı çekecek. Gözleri derinleştirmemek için göz kalemi ya da eyeliner kullanmayın; ancak maskaranızı iki kat uygulayarak kirpikleri ön plana çıkarabilirsiniz. Böylece gözleriniz çok daha büyük görünecek. Kaş maskaranızla kaşlarınızı yukarı doğru tarayın, dudaklarınıza vişne çürüğü bir ruj sürün ve hazırsınız!
YURT DIŞI KUTLAMASI
İLHAM PERİSİ: ZENDAYA
Yurt dışında özel bir geceye ya da sokak partisine katılacaksanız biraz bonkör ve cesur olup sıra dışı bir görünüm deneyebilirsiniz. Dune filminin galasında iddialı göz makyajıyla bizi kendine hayran bırakan Zendaya harika bir örnek! Bu makyajda da yine kapatıcılığı yüksek ve kalıcı bir fondöten kullanıyoruz ki tuvalimiz kusursuz olsun. Ardından elmacık kemiklerinizin altına ve şakaklara bronzer uyguluyoruz; bunu bir kontur uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Amacımız yüzü mümkün olduğunca ince, hatları olabildiğince yukarı doğru vurgulamak. Sıra geldi makyajın starı olan gözlere. Bu yoğun göz makyajı için pigmentasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve renkleri göz kapaklarınıza sabitleyebilmek için mutlaka ama mutlaka bir far bazı kullanın. Makyajı yaparken, göz pınarlarına ve kaş altına odaklanarak o kısımları canlı bir renkle ön plana çıkarın. Zendaya gibi mor ve lila tercih edebilirsiniz çünkü morun her tonu bu sene oldukça trend. Ardından gözleri daha çekik göstermek ve dramatik bir ifade yaratmak için incecik ama kuyruklu bir eyeliner çekin. Dudaklar için ise tek ihtiyacınız olabildiğince parlak bir gloss ruj.
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