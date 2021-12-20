Yılbaşı makyajı nasıl yapılır? Yılbaşı gecesi için farklı stillerde makyaj önerileri

YURT DIŞI KUTLAMASI

İLHAM PERİSİ: ZENDAYA

Yurt dışında özel bir geceye ya da sokak partisine katılacaksanız biraz bonkör ve cesur olup sıra dışı bir görünüm deneyebilirsiniz. Dune filminin galasında iddialı göz makyajıyla bizi kendine hayran bırakan Zendaya harika bir örnek! Bu makyajda da yine kapatıcılığı yüksek ve kalıcı bir fondöten kullanıyoruz ki tuvalimiz kusursuz olsun. Ardından elmacık kemiklerinizin altına ve şakaklara bronzer uyguluyoruz; bunu bir kontur uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Amacımız yüzü mümkün olduğunca ince, hatları olabildiğince yukarı doğru vurgulamak. Sıra geldi makyajın starı olan gözlere. Bu yoğun göz makyajı için pigmentasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve renkleri göz kapaklarınıza sabitleyebilmek için mutlaka ama mutlaka bir far bazı kullanın. Makyajı yaparken, göz pınarlarına ve kaş altına odaklanarak o kısımları canlı bir renkle ön plana çıkarın. Zendaya gibi mor ve lila tercih edebilirsiniz çünkü morun her tonu bu sene oldukça trend. Ardından gözleri daha çekik göstermek ve dramatik bir ifade yaratmak için incecik ama kuyruklu bir eyeliner çekin. Dudaklar için ise tek ihtiyacınız olabildiğince parlak bir gloss ruj.