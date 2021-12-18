Yılbaşı programı ile öne çıkan 4 otel önerisi

KARTAL OTEL

ZİRVEDE YILBAŞI GECESİ

Beyaza bürünmüş dağların manzarası eşliğinde, zirvede bir yılbaşı klasiği… 1974’ten beri Kartalkaya’nın kurucusu olarak köklü bir hizmet veren ve kendini ‘müdavimlerin oteli’ olarak tanımlayan Kartal Otel; ünlü yılbaşı menüsü, gece kayağı, havai fişek gösterisi ve Morino’daki yeni yıl partisiyle misafirlerini bekliyor! Özel bir yılbaşı tecrübesi yaşamak isteyen misafirleri içinse 12 kişi ile sınırlı gruplarla Tepe Cafe’de mangal ve fondü seçenekleriyle özel bir akşam yemeği imkanı sunuyor. Kendine ait 23 adet pisti bulunan otelde; kayak dışında bowling, spa, sinema salonu, oyun odası gibi etkinlikler, her yaştan misafirine hitap ediyor. Ayrıca dubleks, balkonlu süit ve Chalet Kartal gibi farklı tipte oda seçenekleriyle özellikle aileler için uygun bir yılbaşı tatili deneyimi sağlıyor.

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