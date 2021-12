Yılbaşı programı ile öne çıkan 4 otel önerisi

SIX SENSES KAPLANKAYA

BİR EGE MASALI

Six Senses Kaplankaya; gala yemeği, sahilde ateş başında after party ve yeni yılın ilk sabahına özel hazırladığı kahvaltısıyla tam üç gün sürecek yılbaşı festivaline hazırlanıyor. Yeni yıl yemeği öncesi resepsiyonu ve Gala yemeğinde, Sage&Sea Restaurant’da Executive Chef John Bakker ve Head Chef Ahmet Özuçucu yönetimindeki uzman ekibin hazırladığı özel lezzetler, canlı müzik ve DJ performansların renklendireceği kutlamada misafirler, sahilde yakılan ateş eşliğinde 2022’ye geri sayım için bekleniyor... Dünyaca ünlü bütünsel wellness deneyimine sahip ve Ege’nin huzurlu atmosferinde yer alan Six Senses Kaplankaya, yeni yılın ilk sabahında ise Six Senses Yoga Gurusu Dorelal Singh ile birlikte Yoga Nidra seansıyla, huzurlu bir yeni yıl başlangıcı vadediyor. Tüm bunların yanı sıra, ailenin en küçük üyelerine özel olarak hazırladığı çocuklara yönelik atölyelerle her yaştan misafirleri için renkli bir yılbaşı programı sunuyor.

