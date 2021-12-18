Yılbaşı programı ile öne çıkan 4 otel önerisi
Yeni bir yıla nasıl başlarsak, öyle devam eder! Birbirinden özenli yılbaşı programlarıyla otel önerilerimize göz atmak ister misiniz? Önceliğiniz ister müzik ve eğlence ister huzur ve sakinlik olsun; hepsini aynı anda deneyimleyebileceğiniz lokasyonlar sizi bekliyor!
KARTAL OTEL
ZİRVEDE YILBAŞI GECESİ
Beyaza bürünmüş dağların manzarası eşliğinde, zirvede bir yılbaşı klasiği… 1974’ten beri Kartalkaya’nın kurucusu olarak köklü bir hizmet veren ve kendini ‘müdavimlerin oteli’ olarak tanımlayan Kartal Otel; ünlü yılbaşı menüsü, gece kayağı, havai fişek gösterisi ve Morino’daki yeni yıl partisiyle misafirlerini bekliyor! Özel bir yılbaşı tecrübesi yaşamak isteyen misafirleri içinse 12 kişi ile sınırlı gruplarla Tepe Cafe’de mangal ve fondü seçenekleriyle özel bir akşam yemeği imkanı sunuyor. Kendine ait 23 adet pisti bulunan otelde; kayak dışında bowling, spa, sinema salonu, oyun odası gibi etkinlikler, her yaştan misafirine hitap ediyor. Ayrıca dubleks, balkonlu süit ve Chalet Kartal gibi farklı tipte oda seçenekleriyle özellikle aileler için uygun bir yılbaşı tatili deneyimi sağlıyor.
kartalotel.com
NG ENJOY
MÜZİK VE DOĞA BİR ARADA
Sapanca’nın benzersiz doğasında, binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın tam kalbinde yer alan NG Sapanca ve NG Enjoy otelleri, yeni yıla Şevval Sam rüzgarıyla giriyor. NG Enjoy Amber Balo Salonunda gerçekleşecek Yılbaşı Gala Yemeği ve Şevval Sam’ın şarkıları ile misafirlerine unutulmaz anılar yaşatmayı vadediyor. Ayrıca gala gecesine alternatif olarak hazırladığı programlarda, NG Sapanca Erguvan Restoran’da Sezin Aday ve NG Enjoy Ihlamur Restoran’da İstanbul Girls Orchestra grubu ile de yeni yıla merhaba diyebilirsiniz! Üstelik doğa ile baş başa müzik yolculuğu 2022’nin ilk gününde de devam ediyor. 1 Ocak’ta NG Enjoy’da İstanbul Arabesk Project grubu; NG Sapanca Manolya Balo Salonunda ise İstanbul Girls Orchestra grubu sahne alıyor. NG Sapanca ve NG Enjoy otelleri, kalabalıktan uzaklaşmak ve müziğin farklı ritimlerine yer açmak isteyen herkesi rüya gibi bir yılbaşı tatili için bekliyor!
nghotels.com.tr
SIX SENSES KAPLANKAYA
BİR EGE MASALI
Six Senses Kaplankaya; gala yemeği, sahilde ateş başında after party ve yeni yılın ilk sabahına özel hazırladığı kahvaltısıyla tam üç gün sürecek yılbaşı festivaline hazırlanıyor. Yeni yıl yemeği öncesi resepsiyonu ve Gala yemeğinde, Sage&Sea Restaurant’da Executive Chef John Bakker ve Head Chef Ahmet Özuçucu yönetimindeki uzman ekibin hazırladığı özel lezzetler, canlı müzik ve DJ performansların renklendireceği kutlamada misafirler, sahilde yakılan ateş eşliğinde 2022’ye geri sayım için bekleniyor... Dünyaca ünlü bütünsel wellness deneyimine sahip ve Ege’nin huzurlu atmosferinde yer alan Six Senses Kaplankaya, yeni yılın ilk sabahında ise Six Senses Yoga Gurusu Dorelal Singh ile birlikte Yoga Nidra seansıyla, huzurlu bir yeni yıl başlangıcı vadediyor. Tüm bunların yanı sıra, ailenin en küçük üyelerine özel olarak hazırladığı çocuklara yönelik atölyelerle her yaştan misafirleri için renkli bir yılbaşı programı sunuyor.
reservationskaplankaya@sixsenses.com
CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
LEZİZ VE EĞLENCELİ
Yeni yıla eşsiz müzik ve unutulmaz bir lezzet şöleni ile girmek isteyenler, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da buluşacak. Ata Marin grubunun Latin ve Akdeniz tarzında sergileyeceği eşsiz sahne performansı ve birbirinden özel lezzetlerle oluşturulan yılbaşı özel gala menüsü eşliğinde yeni yıla muhteşem bir giriş yapmak istiyorsanız rotanızı bu adrese çevirin. Executive Chef Ramazan Demir’in yeni yıla özel hazırladığı gala menüsünde; marine edilmiş karides, safaralı patates kaplamasında pişirilmiş bıldırcın ve dana bonfile var. Gecenin tatlı kapanışını ise parça çikolatalı dondurma ve meyve soslarının eşlik ettiği kestaneli mus tatlısı tamamlıyor. Yeni yılda kendinizi şımartmak isterseniz kesinlikle doğru konumdasınız.
cvkhotelsandresorts.com/tr