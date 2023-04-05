2023 baharında popüler olacak 11 saç rengi
Mevsimin değiştiğini ve baharın geldiğini hisseden herkeste bir anda saç renginde değişim yapma isteği uyanıyor olabilir. Peki, 2023'ün baharında hangi tonları tercih etmeliyiz? İşte 11 popüler öneri...
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Saç rengi tercihlerimizde artık eskisine nazaran daha cesur olabiliyoruz. Ancak size yakışanın yanı sıra modaya göre hareket etmek de oldukça önemli. Peki, bu bahar hangi renkleri tercih etmeliyiz?
İşte kremsi sarılardan, çikolatalara kadar bahar ayında uygulanabilecek saç rengi trendleri.
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1- KREMSİ, SOĞUK SARIŞIN
Saç stilisti Jenna Perry, "Sarışınlar geri döndü" diyor. Bu gölgeyi seviyorum ve diğerlerinin sevdiğini düşünüyorum çünkü genç, çocuksu, havalı bir İskandinav görünümü veriyor.''
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BAKIR KIRMIZISI
Bakır kırmızıları bu baharda büyük bir sıçrama yapacak. En iddialı renklerden biri olan bu tonu mutlaka denemelisiniz.
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