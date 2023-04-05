2023 baharında popüler olacak 11 saç rengi

Mevsimin değiştiğini ve baharın geldiğini hisseden herkeste bir anda saç renginde değişim yapma isteği uyanıyor olabilir. Peki, 2023'ün baharında hangi tonları tercih etmeliyiz? İşte 11 popüler öneri...

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2023 baharında popüler olacak 11 saç rengi - Resim : 1

Saç rengi tercihlerimizde artık eskisine nazaran daha cesur olabiliyoruz. Ancak size yakışanın yanı sıra modaya göre hareket etmek de oldukça önemli. Peki, bu bahar hangi renkleri tercih etmeliyiz?

İşte kremsi sarılardan, çikolatalara kadar bahar ayında uygulanabilecek saç rengi trendleri.

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2023 baharında popüler olacak 11 saç rengi - Resim : 2

1- KREMSİ, SOĞUK SARIŞIN

Saç stilisti Jenna Perry, "Sarışınlar geri döndü" diyor. Bu gölgeyi seviyorum ve diğerlerinin sevdiğini düşünüyorum çünkü genç, çocuksu, havalı bir İskandinav görünümü veriyor.''

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2023 baharında popüler olacak 11 saç rengi - Resim : 3

BAKIR KIRMIZISI

Bakır kırmızıları bu baharda büyük bir sıçrama yapacak. En iddialı renklerden biri olan bu tonu mutlaka denemelisiniz.

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2023 baharında popüler olacak 11 saç rengi - Resim : 4

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