2024 İlkbaharda trend olacak 10 oje rengi

Geleneksel olarak bahar aylarında "yumuşak kız" tonları hakimken ve bazı soluk renkler (bebek mavisi gibi) trend olsa da, bu önümüzdeki sezonun her zamankinden daha cesur olması bekleniyor.
People of Color oje markasının kurucusu Jacqueline Carrington, "Bu yıl ülkenin büyük bölümünde özellikle yağışlı ve karlı bir kış mevsiminin ardından, insanların yüksek renk patlamaları yaşayacağına inanıyoruz" diyor.
İşte 2024 baharında trend olacak 10 oje rengi...
Chartreuse Havasında
@lenoirbeautyandmakeup
Chartreuse, 1970'lerle çokça ilişkilendirilen sarı-yeşil bir renk ve Arnold'a göre önümüzdeki sezon da yerini alacak.
"Parlak açık yeşil bu baharda hafife alınmayacak bir renk olacak ve özellikle yeni güneşli mevsimi tamamlamak için eğlenceli tırnak tasarımlarına dahil edilecek."
Şeftali Tüyü
@stylizacjaannahajder
Pantone resmi olarak bu yılın rengini “şeftali tüyü” olarak adlandırdı. Bu nedenle Arnold, önümüzdeki aylarda şeftali manikür çeşitlerinin hakim olacağını öngörüyor.