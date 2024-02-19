2024 İlkbaharda trend olacak 10 oje rengi

Bahar adeta geldi çattı. Doğanın uyanışına sayılı günler kala ojeler tekrar gündemde. Peki bahar ayında en çok hangi oje renkleri tercih edilecek? İşte yanıtı...

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2024 İlkbaharda trend olacak 10 oje rengi - Resim : 1

Geleneksel olarak bahar aylarında "yumuşak kız" tonları hakimken ve bazı soluk renkler (bebek mavisi gibi) trend olsa da, bu önümüzdeki sezonun her zamankinden daha cesur olması bekleniyor.

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2024 İlkbaharda trend olacak 10 oje rengi - Resim : 2

People of Color oje markasının kurucusu Jacqueline Carrington, "Bu yıl ülkenin büyük bölümünde özellikle yağışlı ve karlı bir kış mevsiminin ardından, insanların yüksek renk patlamaları yaşayacağına inanıyoruz" diyor.

İşte 2024 baharında trend olacak 10 oje rengi...

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2024 İlkbaharda trend olacak 10 oje rengi - Resim : 3

Chartreuse Havasında

@lenoirbeautyandmakeup

Chartreuse, 1970'lerle çokça ilişkilendirilen sarı-yeşil bir renk ve Arnold'a göre önümüzdeki sezon da yerini alacak.

"Parlak açık yeşil bu baharda hafife alınmayacak bir renk olacak ve özellikle yeni güneşli mevsimi tamamlamak için eğlenceli tırnak tasarımlarına dahil edilecek."

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2024 İlkbaharda trend olacak 10 oje rengi - Resim : 4

Şeftali Tüyü

@stylizacjaannahajder

Pantone resmi olarak bu yılın rengini “şeftali tüyü” olarak adlandırdı. Bu nedenle Arnold, önümüzdeki aylarda şeftali manikür çeşitlerinin hakim olacağını öngörüyor.