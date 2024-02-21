5 basit ipucuyla kuru ciltle mücadele edin

Bu konuda size yardımcı olmak için bu kılavuz size kuru cilde neyin sebep olduğunu öğretecek ve bununla savaşmanız ve bundan kaçınmanız için beş yararlı ipucu verecektir.

KURU CİLDİ ANLAMAK: KURU CİLT NEDEN OLUR?

Düşük nemin yanı sıra pek çok şey de cildin kurumasına neden olabilir; işte bunlardan en yaygın olanları:

Kirlilik ve sert rüzgarlar

Kirlilik ve kuvvetli rüzgarlar gibi çevresel faktörler de cildin kurumasına neden olur. Özellikle kentsel alanlar bireyleri daha yüksek kirlilik seviyelerine maruz bırakıyor ve cildin doğal yağlarını etkiliyor. Bunlardan dolayı şehirlerde yaşayan kişilerin cilt bakımlarına daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir.

İklim ve sıcaklık dalgalanmaları

Aşırı kışlar ve yazlar cildi kurutabilir. Sıcak hava cildi kurutur, soğuk hava ise uçucu yağları yok eder. Cilt bakımı alışkanlıklarındaki mevsimsel değişiklikler, sert iklimlerde yaşayan insanların aşırı sıcaklıklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

İç mekan ısıtma ve iklimlendirme

Kışın yapay ısıtma sistemleri, yazın ise klima kullanmak iç havayı kurutabilir. Bu cihazların neden olduğu nem oranının düşük olması cildin nemini kaybetmesine neden olur. İçerideki nem seviyesini sağlıklı bir seviyede tutmak için nemlendirici kullanmak, klima ve ısıtmanın kurutucu etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sıcak su ve sert temizleyiciler

Sert temizleyiciler kullandığınızda ve sıcak suyla çok fazla duş aldığınızda veya banyo yaptığınızda, cildinizin doğal yağları soyulabilir. Ne yazık ki bu durum cildin korumasını zayıflatır ve kurumasına neden olur. Kuru cilde yatkın kişiler ılık su ve kokusuz hafif temizleyiciler kullanarak cildinin nemli kalmasını sağlayabilirler.

İlaçlar ve altta yatan sağlık koşulları

Antihipertansiflerin ve akne tedavilerinin yan etkileri cilt kuruluğuna neden olabilir. Ayrıca hipotiroidizm veya egzama gibi sağlık sorunları da ciltteki nem miktarını değiştirebilir. Sağlıklı yaşam, cildin nemlendirilmesi için çok önemlidir, bu nedenle ilaç kullananların yan etkileri doktorlarıyla tartışmalıdır.

KURU CİLDİ ÖNLEMEYE YÖNELİK 5 BASİT İPUCU

Artık kuru cildin yaygın nedenlerini bildiğinize göre, bu sorunla mücadele etmenize yardımcı olacak beş önleyici ipucunu öğrenmenin zamanı geldi.

1. Hidrasyon ve beslenme

Su içmek çok önemli olsa da, nemlendirici gıdaları beslenmenize dahil etmek de aynı derecede önemlidir.

Su açısından zengin meyve ve sebzeler cilt için ek bir nem kaynağı sağlayabilir. Karpuz, salatalık ve portakal canlandırıcıdır ve cildin nemlenmesine katkıda bulunur. Sağlıklı besinlerin yanı sıra bol su içmeyi de unutmayın.

Ayrıca sağlıklı yağlar ve omega-3 yağ asitleri cilt sağlığının desteklenmesinde çok önemlidir. Bunlar somon, chia tohumu ve keten tohumu gibi yağlı balıklarda bulunabilir. Diyetinize omega-3 açısından zengin gıdaların dahil edilmesi cilt elastikiyetini artırır ve iltihaplanmayı azaltır.

2. Sağlıklı cilt için peeling

Fiziksel eksfoliasyon faydalı olsa da, alfa hidroksi asitler (AHA'lar) veya beta hidroksi asitler (BHA'lar) gibi kimyasal eksfoliyantların dahil edilmesi, ölü cilt hücrelerinin daha kapsamlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Glikolik veya salisilik asit ürünleriyle daha pürüzsüz bir cilt elde edilebilir.

Peeling sıklığınız cilt tipinize bağlıdır. Hassas bir cildiniz varsa haftada bir kez peeling yapmanın faydası olabilir. Daha yağlı bir cildiniz varsa bunu daha sık yapabilirsiniz. Cilt tipinizi bilmek, cildinizi kızartmadan veya tahriş etmeden en iyi sonuçları elde etmek için peeling işleminizi özelleştirmenize olanak tanır.

3. Cilt sağlığı için duş alışkanlığı

Shea yağı veya gliserin gibi nemlendirici bileşenler içeren duş ürünleri, temizlik sırasında nemin hapsedilmesine yardımcı olabilir. Vücut yıkama ürünleri ayrıca, özellikle kuru iklimlerde cildin neminin korunmasına katkıda bulunabilen hyaluronik asit içerir.

Ayrıca, ılık duşlar tavsiye edilirken, sonunda kısa süreli soğuk su vurmak cildin gözeneklerini kapatmaya yardımcı olarak nem kaybını azaltabilir. Soğuk suya maruz kalmak cildi canlandırabilir ve nemi tutma yeteneğini artırabilir.

4. Tutarlılık çok önemli

Cilt bakımı rutininizi mevsimsel olarak uyarlamak, kışın daha ağır nemlendiriciler kullanmayı, pul pul dökülme sıklığını ayarlamayı ve daha zayıflatıcı serumlar kullanmayı içerir. Soğuk aylarda ciltteki potansiyel oksidatif stresi gidermek için C vitamini içeren nemlendirici bir serum kullanmayı düşünün.

Ayrıca gece maskeleri veya seramid içeren merhemler gibi hedefe yönelik tedavilerin uygulanması, aşırı kuruluğa eğilimli alanlar için yoğun nem sağlayabilir. Ayrıca belirli kuru bölgelerin giderilmesine yardımcı olmak için yatmadan önce dirseklerinize ve dizlerinize seramid açısından zengin balsam sürebilirsiniz.

Geceleri belirli cilt bakım rutinlerini kullanmak cildin nemli kalmasına yardımcı olabilir. Yatmadan önce biraz daha yoğun bir nemlendirici losyon sürmek cildin nemini geri kazanmasına yardımcı olur.

5. Genel cilt koruması için güneş kremi

Güneş koruyucu uygulamak yalnızca güneşli günlere özgü değildir. Bulutlu havalarda bile UV ışınları bulutlara nüfuz edebilir ve yıl boyunca güneş koruyucu kullanılmasını gerektirir. Renkli güneş kremi güneşten koruma sağlar ve hafif bir fondöten görevi görerek günlük kullanımda ek faydalar sunar.

Yükseklik ve suya yakınlık gibi çevresel faktörleri göz önünde bulundurun; bunlar güneş koruyucunuzun etkinliğini etkileyebilir; su ve beyaz kum gibi yansıtıcı yüzeyler UV maruziyetini artırır. Dağlık bölgelerde yaşayan veya su kütlelerinin yakınında vakit geçiren kişilerin güneş koruyucularını daha sık yeniden uygulamaları gerekebilir.