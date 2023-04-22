Amal Clooney'nin trikoloğundan iyi bir saç için 4 öneri
Sağlıklı ve bakımlı saçlar herkesin hayali. Amal Clooney'in saçları ise Hollywood'da en beğenilen saçlar arasında. Tabii böyle olmasının bir nedeni var. Trikolog Helen Reavey'in Amal Clooney'nin saçlarına dokunuşu... İşte Reavey'in iyi bir saç için önerileri...
Saç modeli tercihiniz ne olursa olsun, her kesim en iyi şekilde sağlıklı saçlardan oluşan güçlü bir temel üzerinde gerçekleştirilir. Peki, güzel, hacimli ve güçlü saçlara nasıl ulaşılır?
Amal Clooney ile çalışmış olan Act + Acre'nin kurucusu ve trikolog Helen Reavey, "Her şey sağlıklı bir kafa derisi ile ilgili. Saç derinize iyi bakmanız gerçekten çok önemli." diyor.
İşte iyi bir saç için Amal Clooney'in trikoloğu Helen Reavey'den öneriler:
1- SUYA DİKKAT EDİN!
Kuru saç derisi çevresel faktörlerden beslenmemize kadar pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. O, “Su soğuk olduğunda kafa derisi gerçekten kuruyabilir” diyor. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri suyun ne kadar sert olduğu. Suyun sert olduğu bölgelerde yaşayanlar, herhangi bir kuruluğu yatıştırmak ve düzeltmek için yumuşatıcı bileşenler içeren bir formül kullanarak saç derisini nemlendirmeyi hedeflemelidir.
2-SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPIN
Reavey, "İnsanların kafa derisi masajının önemini ve kan akışını teşvik etmenin ne kadar önemli olduğunu hafife aldığını düşünüyorum" diyor. Artan kan akışı, saç folikülüne daha fazla besin iletildiği anlamına gelir. Ayrıca bunu sizin için başka birine de yaptırabilirseniz.