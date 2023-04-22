Amal Clooney'nin trikoloğundan iyi bir saç için 4 öneri

1- SUYA DİKKAT EDİN!

Kuru saç derisi çevresel faktörlerden beslenmemize kadar pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. O, “Su soğuk olduğunda kafa derisi gerçekten kuruyabilir” diyor. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri suyun ne kadar sert olduğu. Suyun sert olduğu bölgelerde yaşayanlar, herhangi bir kuruluğu yatıştırmak ve düzeltmek için yumuşatıcı bileşenler içeren bir formül kullanarak saç derisini nemlendirmeyi hedeflemelidir.