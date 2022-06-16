Bu ünlüleri makyajsız tanıdınız mı? İşte bazı ünlülerin makyajlı ve makyajsız halleri

Pek çok ünlü yüzlerini gösterdikleri zaman harika görünüyorlar: kıyafetleri, kaşları kusursuz ve makyajları kusursuz. Yine de sosyal medya hesaplarında doğal yüzlerini sergilemeyi seven bazı ünlüler var. Bazıları ise makyajsız tamamen farklı görünüyor. İşte makyajlı ve makyajsız bazı ünlüler...

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Realite yıldızı Kim Kardashian'ın tam bir makyaj uzmanı olduğunu söylemek doğru olabilir. Ancak bu, arada sırada makyajsız fotoğraflarını paylaşmaktan çekindiği anlamına gelmiyor. 

Bir sonraki sayfada Kim'in makyajsız nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

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Kim makyajsız fotoğraflardan korkmuyor ve sık sık çıplak yüzünün fotoğraflarını Instagram'da paylaşıyor. Endişelendiğimiz kadarıyla, realite yıldızının hiç makyaja ihtiyacı yok! 

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Nikkie de Jager en çok YouTube kanalı NikkieTutorials ile tanınır. Makyaj sanatçısı belli ki kendine mükemmel parıltıyı nasıl vereceğini biliyor. Ama Nikkie'nin makyajsız da eşit derecede güzel bir ışıltısı var. 

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Nikkie, Nikelodeon'da En Popüler Hollandalı Yıldız için Çocukların Seçimi Ödülü ile onurlandırıldığında, onun gerçek bir doğal güzellik olduğunu görebildik. Instagram'da ödülü kabul ederken makyajsız bir fotoğrafını gururla paylaştı. 