Bu ünlüleri makyajsız tanıdınız mı? İşte bazı ünlülerin makyajlı ve makyajsız halleri
Pek çok ünlü yüzlerini gösterdikleri zaman harika görünüyorlar: kıyafetleri, kaşları kusursuz ve makyajları kusursuz. Yine de sosyal medya hesaplarında doğal yüzlerini sergilemeyi seven bazı ünlüler var. Bazıları ise makyajsız tamamen farklı görünüyor. İşte makyajlı ve makyajsız bazı ünlüler...
Realite yıldızı Kim Kardashian'ın tam bir makyaj uzmanı olduğunu söylemek doğru olabilir. Ancak bu, arada sırada makyajsız fotoğraflarını paylaşmaktan çekindiği anlamına gelmiyor.
Bir sonraki sayfada Kim'in makyajsız nasıl göründüğünü görebilirsiniz.
Kim makyajsız fotoğraflardan korkmuyor ve sık sık çıplak yüzünün fotoğraflarını Instagram'da paylaşıyor. Endişelendiğimiz kadarıyla, realite yıldızının hiç makyaja ihtiyacı yok!
Nikkie de Jager en çok YouTube kanalı NikkieTutorials ile tanınır. Makyaj sanatçısı belli ki kendine mükemmel parıltıyı nasıl vereceğini biliyor. Ama Nikkie'nin makyajsız da eşit derecede güzel bir ışıltısı var.
Nikkie, Nikelodeon'da En Popüler Hollandalı Yıldız için Çocukların Seçimi Ödülü ile onurlandırıldığında, onun gerçek bir doğal güzellik olduğunu görebildik. Instagram'da ödülü kabul ederken makyajsız bir fotoğrafını gururla paylaştı.