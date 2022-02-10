Bunları yapmayın: Saçlara zarar veren 10 saç bakım alışkanlığı

Saçınızı şekillendirme tarzınız saçınızın cansız, yıpranmış ve kötü görünmesine neden olabilir. Saçınıza zarar vermeden nasıl şekillendirmeniz gerektiğine dair ipuçlarını bu yazıda sizlerle paylaşacağız. Genelde saçlarımızı güzel hale getirdiğimizi düşünürken ona zarar veririz. Saçlara zarar gelince saçlar kırılganlaşır ve sonrasında dökülme hatta kel kalma gibi sonuçlar yaşanabilir. Bazı kolay değişikliklerle bunun önüne geçebilirsiniz. İşte yapılan bazı hatalar ve onları nasıl değiştireceğinize dair ipuçları...

Saçınızı, uzunluğu boyunca şampuan sürerek yıkamak.

Böyle yapmak yerine şampuanı saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulamalısınız. Saç derinizden duruladığınız şampuan, zaten boylu boyunca akarak süzülecektir.