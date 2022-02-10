Bunları yapmayın: Saçlara zarar veren 10 saç bakım alışkanlığı
Bakımlı saçlara merhaba, bakımsız saçlara elveda! Saçınızın normal zamanda bile bakımlı görünmesini kim istemez ki.... Vereceğimiz bir kaç ipucu ile artık bu çok kolay. Saç bakım alışkanlığınızı değiştirerek yanlış bildiğiniz alışkanlıkları değiştirerek sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.
Saçınızı şekillendirme tarzınız saçınızın cansız, yıpranmış ve kötü görünmesine neden olabilir. Saçınıza zarar vermeden nasıl şekillendirmeniz gerektiğine dair ipuçlarını bu yazıda sizlerle paylaşacağız. Genelde saçlarımızı güzel hale getirdiğimizi düşünürken ona zarar veririz. Saçlara zarar gelince saçlar kırılganlaşır ve sonrasında dökülme hatta kel kalma gibi sonuçlar yaşanabilir. Bazı kolay değişikliklerle bunun önüne geçebilirsiniz. İşte yapılan bazı hatalar ve onları nasıl değiştireceğinize dair ipuçları...
Saçınızı, uzunluğu boyunca şampuan sürerek yıkamak.
Böyle yapmak yerine şampuanı saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulamalısınız. Saç derinizden duruladığınız şampuan, zaten boylu boyunca akarak süzülecektir.
Yardımcı ürünleri atlamak.
Saç tipinize göre kullanacağınız yardımcı ürünler saçınızın nem oranını artırırken saçınıza bakım yapacaktır. Örneğin saç tipinize göre uygunsa her şampuandan sonra mutlaka saç kremi kullanın.
Saçı havlu ile ovalayarak kurutmak.
Saçınızın suyunu emmesi için havlu ile ovalamak yerine sadece nazikçe havluya sarın ve kurumasını bekleyin.
Saçı ıslakken hemen taramak.
Düz saça sahipseniz, önce saçınızın biraz kurumasına müsaade edin. Daha sonrasında geniş dişli bir tarakla nazikçe tarayın. Kıvırcık ve bukle bukle saçlara sahipseniz, saçınız nemliyken geniş dişli tarakla nazikçe tarayın.