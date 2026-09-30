Burcu Esmersoy'un yeni imajı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sıkça kesitler yayımlayan ünlü isimlerden biri de sunucu Burcu Esmersoy.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sıkça kesitler yayımlayan ünlü isimlerden biri de sunucu Burcu Esmersoy.

BURCU ESMERSOY SAÇLARINI KESTİRDİ

Burcu Esmersoy, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirdi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü isim, son halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Burcu Esmersoy, "Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" ifadelerini kullandı.