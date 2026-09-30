Burcu Esmersoy'un yeni imajı
Ekranların sevilen yüzü Burcu Esmersoy, görünümünde radikal bir değişikliğe gitti. Yıllardır özdeşleştiği uzun saç imajını geride bırakan ünlü sunucu, saçlarını kestirerek taze ve dinamik yeni tarzıyla takipçilerinin beğenisini topladı...
Elele Online
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sıkça kesitler yayımlayan ünlü isimlerden biri de sunucu Burcu Esmersoy.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sıkça kesitler yayımlayan ünlü isimlerden biri de sunucu Burcu Esmersoy.
BURCU ESMERSOY SAÇLARINI KESTİRDİ
Burcu Esmersoy, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirdi.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü isim, son halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Burcu Esmersoy, "Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" ifadelerini kullandı.