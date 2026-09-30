Devrim Özkan'la aşk yaşayan Deniz Can Aktaş'tan itiraf

Deniz Can Aktaş, katıldığı bir programda aşk hayatından şöhrete, mühendislikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğundan evlilik hakkındaki düşüncelerine kadar pek çok konuda konuştu. Bir süredir meslektaşı Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.

"BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Bir süredir Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Can Aktaş, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı. Aktaş, "Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk" açıklamasını yaptı.

"GÖZLERİM PARLIYOR"

Aşkın kendisinde yarattığı duygulardan da bahseden oyuncu, "Beni çok mutlu ediyor, çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor, inançlarım daha da sağlamlaşıyor, bulunduğum yolda daha tutkulu oluyorum, işimi daha çok seviyorum. Aşkın bana böyle etkileri oluyor. Aşk, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, bana göre insana bağış edilmiş en kadim duygulardan biri" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU İNSANLA BUNU DÜŞÜNÜRÜM"

Oyuncu, evlilik hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Aktaş, "Evliliğin özel bir kurum olduğunu düşünüyorum ve bir noktada tabii ki evlenebilirim. Asla evlenmem ya da kesin evlenirim diyebilecek kadar cüretkar değilim. Doğru insanla bunu düşünürüm" dedi.