Anasayfa Güzellik Cemre Baysel'in ışıltısının sırrı: Doğallığı koruyan makyajının tüm ürünleri tek içerikte!
Cemre Baysel'in ışıltısının sırrı: Doğallığı koruyan makyajının tüm ürünleri tek içerikte!
Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in doğal ışıltısının sırrı ne mi? İşte o çok merak edilen makyaj görünümünü tamamlayan, her biri özenle seçilmiş tüm ürünler...
1 / 14
Doğal güzelliği ve duru görünümüyle her daim dikkat çeken Cemre Baysel'in makyajı, pek çok kişinin ilham kaynağı oluyor. Özellikle "doğallığı bozmadan nasıl bu kadar etkileyici olunur?" sorusu, hayranlarının zihnini kurcalayan başlıca sorulardan.
2 / 14
Cemre Baysel'e uygulanan, Hüseyin Kaygusuz'un o kusursuz makyajının ardındaki sır perdesini aralıyor ve adım adım tüm ürün detaylarını sizler için inceliyoruz...
3 / 14
Caudalie Beauty Elixir
650 TL
4 / 14
Kiehl's Ultra Facial Cream
1,250 TL