40’lar hormonsal deşişimler sonucu cildin kuru görünmeye başladığı yaşlar. Kırışıklıklar sadece kremlerle ortadan kalkmayacak kadar derinleşiyor.

40'lı yaşlarda cilt solgun bir görünüme bürünüyor. Bunun nedenlerinden biri kan dolaşımının artık eskisi kadar olmaması, diğeri de vücudun giderek daha az pigment üretmeye başlaması. Elbette bunlar oluyor diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak halimiz yok. Bu yaşlarla da yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün. 40’lı yaşlarda cilt hücreleri de kendilerini yenileyecek güce sahip olmadıkları için dışarıdan desteğe ihtiyaç duyuyor.



Temizlik: Makyaj yapsanız da yapmasanız da sabah ve akşam mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Anti-aging etkili temizlik ürünlerinden faydalanmak cilt hücrelerinizin çalışmasına katkı sağlar.



Nemlendirme: Cildin giderek kurumasını önlemek amacıyla yoğun yağ içerikli bakım kremlerini kullanmakta fayda var. Genişleyen kılcal damarlar cilt yüzeyinde görünür hal alıyor, yüz konturu belirginliğini yitiriyor ve ince kırışıklıklar bu yaşlarda derin izlere dönüşüyor. Harekete geçirici enzim ya da enerji depolamaya yardımcı retinol içerikli anti-aging etkili gündüz ve gece bakımlarını başınıza taç etmenin tam sırası. Bu arada besleyici maskeler ya da lifting etkili bakımlar da yorgun hücreleri yeniden harekete geçirmeye yardımcı oluyor. Boyun ve dekolte bölgesindeki cildin gergin ve elastik kalabilmesini sağlamak için özel bir kremle günlük bakım ritüelini düzenli yapmak gerekiyor. Leke açıcı el bakım kremleri de, eldeki yaşlılık lekelerini gidermenize yardımcı olur.



Göz bakımı: Vitaminli anti-aging kremler, göz maskeleri, göz çevrenize yapacağınız masajlar bu dönemde ortaya çıkacak göz çizgilerinizi ve kaz ayaklarınızın görünümünü azaltmak için en güçlü yardımcılarınız olacak. Bu sırada hem cildiniz hem de gözleriniz için ayda bir profesyonel olarak da cilt bakımı yaptırırsanız gelecek yıllara yatırım yapmış olursunuz.



Makyaj: Tüm makyaj ürünlerinizi güneş koruyuculu seçmenin tam zamanı. Ayrıca cilt tipiniz ne olursa olsun nemlendirici özelliği olan ürünleri seçin. Bu yaşlarda parıltılı göz farlarından ve aşırı fondöten kullanımından da uzak durmanız gerekiyor. Kırışıklıkları belirginleştirecek koyu renk farlar yerine de açık renk farlara yönelmelisiniz.

YÜZ JİMNASTİĞİ İLE TANIŞIN!

