Bahar en çok kedilere geldi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mart gelince, biraz huzursuz, biraz fazla hareketli, biraz zordur kediler…

Kedilerin çiftleşme döneminde nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bahar ayları, dişi kedilerin çiftleşmesi için uygun bir dönem. Bu da dişi ve erkek kedilerin bir araya gelmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu birliktelik sonrası kedilerimiz; salgın hastalıklar, iç ve dış parazitlerle tanışabiliyorlar. Hayvan sahipleri önceden veteriner hekim ile konuşup bu dönem ile ilgili önlem almalı. Ayrıca bu dönemde, dişi ve erkek kediler sık sık evden kaçıyor ve dış ortamla çok sık temas ediyor. Bu nedenle de bahsettiğimiz hastalıklara ek olarak pencereden atlama ya da düşme, trafik kazaları ve kavgalara bağlı olarak yaralanmalar sık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu nedenlerlerden; eğer planlı bir çiftleşme ve gebelik yaşanmasını istemiyorsanız, dişi kedinize en kısa zamanda kısırlaştırma operasyonu yaptırmalısınız. Erken bir kısırlaştırma jinekolojik bazı problemlerin önüne geçmek için çok önemli.