Mart gelince, biraz huzursuz, biraz fazla hareketli, biraz zordur kediler…
Kedilerin çiftleşme
döneminde nelere dikkat
etmek gerekiyor?
Bahar ayları, dişi kedilerin
çiftleşmesi için uygun bir
dönem. Bu da dişi ve erkek kedilerin
bir araya gelmeleri gerektiği anlamına
geliyor. Bu birliktelik sonrası kedilerimiz;
salgın hastalıklar, iç ve dış parazitlerle
tanışabiliyorlar. Hayvan sahipleri önceden
veteriner hekim ile konuşup bu dönem ile
ilgili önlem almalı. Ayrıca bu dönemde,
dişi ve erkek kediler sık sık evden kaçıyor
ve dış ortamla çok sık temas ediyor. Bu
nedenle de bahsettiğimiz hastalıklara ek
olarak pencereden atlama ya da düşme,
trafik kazaları ve kavgalara bağlı olarak
yaralanmalar sık olarak karşımıza çıkıyor.
Tüm bu nedenlerlerden; eğer planlı
bir çiftleşme ve gebelik yaşanmasını
istemiyorsanız, dişi kedinize en kısa
zamanda kısırlaştırma operasyonu
yaptırmalısınız. Erken bir kısırlaştırma
jinekolojik bazı problemlerin önüne geçmek
için çok önemli.