Ballı bakım keyfi

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Nivea Duşta Vücut Kremi, şimdi yeni çeşidiyle duşta “Bal Keyfi”ni yaşatıyor.

Kleopatra’nın güzellik sırrı olarak bilinen bal ve süt banyosu, Nivea ile duşa taşınıyor. Nivea Duşta Vücut Kremi Bal Keyfi, bal ve süt içeren formülüyle yoğun nemlendirme ve 24 saat etkili besleyici bakım sağlıyor. Cilt bakımını kolay ve keyifli hale getiren Nivea Duşta Vücut Kremi, yıkandıktan sonra henüz duştayken ıslak cilde uygulanıyor. Özel formülü nemi cilde anında hapsediyor. Ardından suyla hafifçe durulanıyor. Kurulandıktan sonra havluda hiçbir kalıntı bırakmıyor ve hemen giyinilebiliyor.



NIVEA Duşta Vücut Kremi Bal Keyfi:

250 ml : 14,90 TL

400 ml : 19,90 TL