Cildinizde C vitamini kullanma rehberi

C vitamini kadar her yerde bulunabilen çok az cilt bakım ürünü vardır. C vitamininin cildiniz için gerçekte ne yaptığını, sivilceleri daha da kötüleştirip kötüleştiremeyeceğini ve hangi serumların ve ürünlerin gerçekten abartılmaya değer olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. New York'ta çalışan dermatolog Dr. Blair Murphy-Rose, C vitamininin nasıl ve ne zaman kullanılacağını Insider’a anlatmış.

C VİTAMİNİ CİLTTE NASIL KULLANILIR?

C vitamini sivilce izleri ve kırışıklıklar da dahil olmak üzere birçok cilt problemiyle mücadele eder.

Murphy-Rose'a göre C vitamini cilt için en güçlü antioksidanlardan biri ve cilt dokunuzu etkileyebilecek serbest radikalleri etkisiz hale getirebilir. Serbest radikaller, hücrelere zarar veren kararsız atomlardır. UV ışınlarından ve duman gibi çevresel kirleticilerden gelebilirler.

C vitamini cildiniz için yalnızca mükemmel bir koruyucu tabaka değildir; Murphy-Rose, aynı zamanda hiperpigmentasyon ve melazma gibi renk bozulmalarının iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini, ayrıca ince çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatarak yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabileceğini söylüyor.

C vitamini serumu kullanmak aslında oldukça önemli çünkü vücudumuz doğal olarak C vitamini sentezlemez ve gıdalardan aldığımız C vitamini cildimizi yeterince etkilemez.

C VİTAMİNİ EN İYİ SONUCU SABAHLARI VERİR

C vitaminininin serbest radikallerle savaşma yetenekleri nedeniyle çoğu dermatolog (Murphy-Rose dahil) sabah yüzünüzü temizledikten sonra uygulamanızı önerir. Bu şekilde, güneş altında gün boyunca ekstra cilt koruması elde edersiniz.

Murphy-Rose, C vitamininizi sürdükten sonra tek yapmanız gerekenin üzerine güneş kremi sürmek olduğunu söyleüyor.

C VİTAMİNİ BİRÇOK ÜRÜNLE BERABER KULLANILABİLİR (Bir tanesi hariç)

Halihazırda hyaluronik asit gibi başka cilt ürünleri kullanıyorsanız Murphy-Rose, bunları sivilcelenmeden C vitamini ile kullanabileceğinizi söylüyor.

Ancak Murphy-Rose, başka bir antioksidan olan E vitaminini de içeren C vitamini ürünlerini kullanırken dikkatli olunmasını öneriyor. Bu ikili, beraber kullanıldığında bazı insanlar için işe yarayabilirken, bazı cilt tipleri için çok yoğun olabilir ve sivilcelere neden olabilir.