Cildinize güç katın

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Japonya’nın köklü markalarından Shiseido, cilt bakımında çığır açan bir yeniliğe imza attı. Shiseido, cildin bağışıklık sistemini harekete geçirecek Ultimune Power Infusing Concentrate’i yarattı…

Güzellik, cildinizin bağışıklık sisteminde saklı… Peki, onu aktive edebilseydiniz? Vücudunuz gibi, cildinizin de bir bağışıklık sistemi var. Shiseido 20 yıllık araştırma sonucu yeni bir dünya yarattı: ULTIMUNE. İlk kez, cildin bağışıklığını yöneten Langerhans hücrelerine erişerek sağlıklı ve güzel görünen bir cildin arkasındaki bağışıklık gücünü keşfetti. Shiseido, bu keşfini yeni ürünü Ultimune Power Infusing Concentrate ile hayata geçirdi. Ultimune Power Infusing Concentrate, cilt fonksiyonlarının en iyi potansiyeline ulaşmasına, cildinizin tıpkı doğduğunuz andaki gibi göz alıcı, pürüzsüz, esnek ve genç görünmesine yardımcı oluyor. Her kadının rahatlıkla kullanabileceği ürün, kullanmaya başladığınız günden itibaren, cildinizdeki 3 temel alanda mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor: Cilt yüzeyiniz anında daha pürüzsüz, esnek, doğal ve nemli hale gelirken 1 haftada cilt tonunuz daha parlak, ışıltılı, dengeli ve berrak oluyor. 4 hafta sonunda cilt hatlarınız ise daha az kırışık, daha az ince çizgili, çok daha esnek ve sıkı görünüme kavuşuyor.

