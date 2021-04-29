Ciltte tahriş neden olur? Tahriş olmuş cilde ne iyi gelir?

Cildimizde oluşan tahrişin vücudumuzun dış çevre ile en sık temas eden bölgeleri olan ellerimizde ve yüzümüzde meydana geldiğini belirten Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal cilt tahrişine sebep olan birçok faktör olduğunu söyleyerek en sık karşılaşılan sebepleri de anlattı.

Cilt tahrişi neden olur?

Öncelikle ciltte tahriş neden olur? Dr. Topal cilt tahrişinin nedenleriyle ilgili şu maddeleri sıralıyor:

Sık sık el ve yüz yıkamak, aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bulunmak.





Genetik olarak kuru ve hassas cilt yapısı.





Kronik güneş hasarı.





Ailesel genetik aktarım.





Tiroid bezinin az çalışması





Demir eksiliği ve vitamin eksikliği.





Kronik hastalıkların etkisi.





Cildimiz mucizevi bir organdır. En büyük görevi vücudumuzu dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı korumaktır. Cildimiz sürekli bir kendini yenileme halindedir. Cildimizin üst tabakası (epidermis) ortalama 28-35 günde kendini yenilerken, alt tabakası (dermis) 4 ile 6 günde kendini yeniler. Esasında bu kendini yenileme durumu sürekli devam eden bir olaydır. Çeşitli çevresel etkenlere, cilt yapımıza ve hastalıklara bağlı olarak cildimiz, zaman içerisinde daha kolay tahriş olmaya başlar. Genetik yaşlanma süreci de cildimizin kolay tahriş olmasında önemli bir etkendir.

30’lu yaşlardan sonra cildimiz her yıl %3 oranında cilt kalitesi ve bariyer özelliğinde genetik olarak kodlanmış bir kayıp yaşar. Özellikle düzensiz yaşam, aşırı alkol alımı ve bazı hastalıklar cildimizde ki bariyer özelliğinde oluşan zayıflamayı hızlandırdığını belirtmeliyim.

Cildimizde ki tahrişi özellikle yüzümüzde ve ellerimizde yani dış etkenlere en çok maruz kalan bölgelerimizde daha sık görürüz. En sık dış etkenli sebep kronik güneş hasarına bağlı oksidan hasar ve cildimizde nem dengesinin bozulmasıdır. İleride cildinde hızlı bir tahriş ve yıpranma ile karşılaşmak istemeyen kişiler için en önemli önerim erken yaşlarda düzenli güneş koruyucu kremler ve nemlendirici krem kullanmalarıdır. Uzun vadede cilt yapısını korumak için 30’lu yaşlarda cilde uygulanan hyalüronik nem mezoterapisi ve kronik güneş hasarını azaltmak için yapılan vitamin mezoterapileri en büyük yardımcınız olacaktır.





Cilt tahrişine ne iyi gelir?

Peki, cilt tahrişine karşı neler yapılabilir. Topal şu önerileri paylaşıyor:

Genetik olarak açık tenli ve kuru bir cilt yapınız varsa çok sıcak su ile duş almaktan uzak durmalısınız.





Duş esnasında keselenme ve duş jelleri ile sık yıkanma gibi huylarınızdan vazgeçmelisiniz.





Sağlıklı bir cilt yapısı için 3 günde bir alınan duş yeterlidir. Sık ve sıcak su ile duş almak ciltteki yağ dengesini bozar ve çabuk tahriş olmasına sebep olur.





Bazı kronik hastalıklarda maalesef cildimizin bariyer özelliğini zayıflatır ve çabuk tahriş olmasını sağlar. Bu hastalıkların başında tiroid bezinin az çalışmasına sebep olan hastalıklar ve kansızlığa sebep olan demir eksikliği ve vitamin eksikliği gibi durumlar gelir.





Eğer normalde cildiniz yağlı ve cilt kalitesi iyi iken; son zamanlarda artan bir tahriş, çatlama, çabuk yıpranma gibi durumlar ile karşılaşırsanız bir dermatoloğa gidip muayene olmanızda fayda vardır.





Pandemi döneminde cilt tahrişleri arttı!

Özellikle ellerimizde tahriş konusundan da bahsetmek istiyorum. Pandemi döneminde olduğumuz bugünlerde tabii ki el yıkama ya da dezenfektanı kullanmak önemlidir. Fakat unutulmaması gereken, beraberinde düzenli el nemlendiricileri de kullanılmalıdır. Ellerimiz uzun süreli su, sabun, dezenfektanlara maruz kaldığında cilt yapısında incelmeye, tahriş olmaya ve çabuk çatlamaya başlar.

Düzenli el nemlendiriciler kullanmak ellerinizin tahriş olmasını önleyecektir.

Eğer ki eliniz tahriş olmuş ve yapısında incelme, el damarlarında belirginleşme, sağlıklı görünümünü kaybetmişse uzun vadeli en güzel çözüm; uzun dönem su tutma özelliğine de sahip hyalüronik yapıda el dolguları yaptırmaktır.





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