“Doğru bakımla yaşlanmayı geciktirebilirsiniz”

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Nilüfer Pazvantoğlu'ndan güzelliğe dair tüyolar.

Nilüfer Pazvantoğlu kimdir?

"1969 yılında Almanya’da doğdum, ilkokulu bitirdikten sonra ailemin yanına Berlin’e gittim. Altı yıllık öğrenimimin ardından üniversite için yeniden Türkiye’ye döndüm. Gazetecilik macerası 1987 yılında kazandığım İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Bölümü’ne kaydımı yaptırmadan önce dergicilikle başladı. Hürriyet Dergi Grubu bünyesinde yayınlanmaya başlayan Blue Jean Dergisi için Almanca çeviriler yaparak başladığım dergicilik hayatı giderek form değiştirdi. Oğlumun doğumu için üç yıl ara verdiğim çalışmalarıma Marie Claire’de güzellik editörü, ardından Amica ve Elele dergilerinde yazı işleri müdürü olarak yaklaşık sekiz yıl boyunca devam ettim. Elle Dergisi’nde dört yıl boyunca güzellik ve moda yazarlığı yaptım. Yedi yıldır da Seninle Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürütüyorum. Hürriyet’in Kelebek ekinde sekiz yıldır Güzellik Halleri sayfasını hazırlıyorum. Ayrıca guzellikhalleri.com blog’unu da hazırlıyorum..."



Cilt temizliğinin altın kuralları

Hepimiz bu kuralı biliyoruz: Sabahları ya da akşamları bakım yapmaya başlamadan önce yüzümüzü iyice temizlememiz gerekiyor. Bu kural duru ve güzel bir tenin de habercisi. Ancak sadece makyajı temizlemek yeterli değil. Cildin gözenekleri tıkayan, sivilce ve siyah noktaların oluşumuna neden olan günün ağırlığından kurtulması gerekiyor. Peki, hangi temizlik hangi cilt tipine en uygun? Sadece su ve sabun yeterli mi? Fazla su ve sabun cildin kurumasına ve cilt yüzeyinde hassasiyet oluşmasına neden oluyor.



Normal ve kuru ciltler: Bu cilt tipi için süt formundaki ürünler öneriliyor. Hassas temizleyiciler cildi makyajdan arındırırken bile bakımını yapıyor ve gerekli yağların yine ciltte kalmasını sağlıyor. Makyaj temizliği sonunda fazla yağın alınması için yine alkolsüz tonikler uygun. Normal ve kuru ciltlerin temizlik sırasında su kullanmaları sakıncalı olabilir. Cildi canlandırmak ve tazelik kazandırmak için soğuk su yerine ferahlatıcı yüz tonikleri kullanılmalı. Derinlemesine temizlik içinse yüzünüze iki haftada bir peeling uygulayın.

Yağlı ve karma ciltler: Bu cilde tipinde asla unutmamanız gereken kurallardan biri temizlik! Jel ya da köpük kullandığınız her ürün suyla temizlendiğinde ciltteki yağ bezlerini harekete geçiriyor, bu da cildin soluk ve mat görünmesine neden oluyor. Temizlik sırasında yapmanız gereken önce tonik uygulayıp ardından bakım yapmak. Yağlı ciltlerde ölü derileri cilt yüzeyinden arındırmak için haftada en az bir kez peeling uygulanmalı.



Cildinize doğru bakım yapıyor musunuz?

Dünyanın en iyi kremi bile cilt temizliği sırasında işlediğimiz günahları affettirecek kudrete sahip değil. Bu yüzden temizlik sırasında en önemli nokta hiçbir detayı atlamamak. Hassas ve kuru ciltlerin ihtiyacı olan temizlik ürünü sadece sütler ve kremler olmalı. Önemli olan ürünlerin bileşiminde nem tutan (örneğin aloe vera) etkili içeriklerin bulunması. Sütlü emülsiyonlar ve köpükler özellikle normal ve yağlı cilt tipleri için ideal. Çok yağlı ciltler ise jel ya da köpük temizleyicileri tercih etmeli. Aynı kural karma ciltler için de geçerli. Sabun kesinlikle yüz ve boyun bölgesinin temizliği için kullanılmamalı.



Temizleme losyonları vazgeçilmez mi, lüks mü?

Losyonlar tüm cilt tiplerinde vazgeçilmez ürünler arasında. Çünkü temizlik sırasında cildin pH değerinin dengesi bozuluyor. İşte, temizleme losyonları cildin bu dengesini yeniden sağlamasına yardımcı oluyor. Hassas ya da kuru cilde sahipseniz, hamamelis, ıhlamur ya da arnika papatyası gibi yatıştırıcı içerikli ürünleri tercih edebilirsiniz. Kesinlikle alkollü yüz tonikleri kullanmayın. Yağlı ciltlere iyi bir alternatif de nemlendirici okaliptus ya da eğrelti otu ekstreli ürünler. Cildi aynı zamanda kirlerden de arındırmaya birebir.



Temizleme sütünü yüzden nasıl arındıralım?

Ilık su bir istisna dışında tüm ciltler için en iyi temizleme metodu. Eğer çok kuru cilde sahipseniz, temizleme ürünlerinin cilt yüzeyindeki fazlalıklarını makyaj pamuğu ya da ıslak mendille alın. Yağlı cildi olanlar duş sonrası kısa süreliğine soğuk suyu üzerlerine tutmalı. Soğuk su gözeneklerin kapanmasını sağlıyor. Eğer kılcal damarlarınız cilt yüzeyine çok yakınsa cildinizi asla sıcak suyla yıkamayın. Sıcak, gözenekleri açarak kılcal damarların yırtılmasına neden olabilir.



