O, güzellik endüstrisinin altın bileşeni. Cilt bakımının en etken maddelerinden biri olan retinol, genetik yaşlanma belirtilerini tersine çevirmesiyle haklı bir üne sahip.

Yazı: Gülru İncu



Retinol, A vitamininin bir çeşidi. Cilt bakım bileşenlerini aktif hale getiriyor ancak güneş ışığına maruz kaldığı anda retinol molekülleri parçalanıyor ve gücünü kaybediyor. Bu nedenle her zaman yüksek oranda güneş koruyucu içeren bir kremle beraber kullanılması öneriliyor. Retinol, Retin-A ve retinoid aynı şey değil. Retin-A, yaşlanma etkilerini gidermenin yanı sıra sivilce tedavisi için kullanılan, reçete düzeyinde bir retinoid. Retinol ise Retin-A’nın ticari versiyonu. Retinol, benzoil peroksit, AHA ve BHA gibi asitlerle beraber kullanılmıyor, çünkü bunlar hem retinolün etkisini azaltıyor hem de tahrişe neden olabiliyor.



Ne işe yarıyor?

Retinol öncelikle cildin yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Bu çok önemli, çünkü 30’lu yaşlardan itibaren hücre yenilenmesi azalıyor. Hücrelerin yenilenme hızının yavaşlaması kırışıklıkların artmasına, yüzümüzün cansız ve kuru görünmesine neden oluyor. Retinol bu işlemi normal haline döndürmeye yardımcı oluyor. Cildimiz yenilenme sürecinde A vitamini kullanıyor. Retinoid reseptörleri ciltte doğal olarak bulunan proteinler. Bu reseptörler A vitamini türevlerini deri hücrelerine taşıyor ve kolajen üretimini tetikliyor. Ayrıca,



• Ciltteki kolajen miktarını arttırıyor.

• Cildi sıkılaştırıyor.

• Pürüzsüzleştiriyor.

• Koyu lekelerin görünümünü azaltıyor.

• Akne ve siyah nokta tedavisinde kullanılıyor.

• İnce çizgi ve kırışıklıkları gidermeye yardımcı oluyor.



Neden kullanılmalı?

Retinol, cildin kolajen ve elastin üretimini tetiklemeye yardımcı olduğu için kendini yenileme sürecini de hızlandırıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, A vitamini türevleri cildi kalınlaştırma etkisine sahip. Bu nedenle cilt daha iyi bir yapı kazanıyor yani cilt kalitesi artıyor.



Nasıl kullanılmalı?

Herkesin cildi retinole farklı tepki veriyor. Bazı insanlar geçici kızarıklık, soyulma ve hassasiyet yaşayabiliyor. Retinolün kullanma şekli cildinizin tipine ve kullandığınız kremin içindeki retinol miktarına göre değişiyor. Cildinizi retinole alıştıra alıştıra kullanmalısınız. Başlangıç aşamasında haftada 1 veya 2 kez sürebilirsiniz. Bezelye büyüklüğünde bir miktar yeterli. Retinol rosacea ve egzama problemi yaşayan kişiler için çok uygun değil, çünkü bu güçlü içerik, bu tip ciltlerde daha fazla hassasiyete neden olabiliyor.



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