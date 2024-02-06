'Kızılcık Şerbeti'nden 2. fragman: Küçük Abdullah'ın babasının kim olduğu ortaya çıkıyor

Her bölümüyle reytingde zirveye yerleşen dizide Alev - Apo ilişkisi, Küçük Abdullah’ın babası ve Ömer - Kıvılcım ilişkisi milyonların kafasında soru işareti bırakmıştı. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Tüm gerçekler ortaya çıkıyor…