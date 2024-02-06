'Kızılcık Şerbeti'nden 2. fragman: Küçük Abdullah'ın babasının kim olduğu ortaya çıkıyor
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 2. fragman yayınlandı. Küçük Apo'nun babasının kim olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Ömer ve Kıvılcım'ın "Biz daha önce tanışmış mıydık?" sözleri fragmana damga vurdu.
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle heyecanı doruklara çıkardı. Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 2. fragman da yayınlandı.
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Her bölümüyle reytingde zirveye yerleşen dizide Alev - Apo ilişkisi, Küçük Abdullah’ın babası ve Ömer - Kıvılcım ilişkisi milyonların kafasında soru işareti bırakmıştı. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Tüm gerçekler ortaya çıkıyor…
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Dizinin yeni bölüm fragmanında Abdullah, tam olarak Alev'den ayrılıyor ve evine geri dönüyor. Alev konusu tamamen kapanıyor.
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Öte yandan Nilay DNA testi yaptırıyor ve test sonuçları çıkıyor. Küçük Abdullah'ın babası Mustafa çıkıyor. Bakalım boşanmaktan vazgeçecek mi?