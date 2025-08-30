Gözaltı morlukları için 10 serum

Yorgunluk, genetik yatkınlık, uykusuzluk veya stres... Gözaltı morlukları, ne yazık ki pek çoğumuzun ortak sorunu. Bakışları solgun ve yorgun gösteren bu durum, doğru ürünlerle ve düzenli bir bakımla büyük ölçüde hafifletilebilir.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 11
Gözaltı morlukları için 10 serum - Resim : 1

Gözaltı morluklarının tek sebebinin uykusuzluk olmadığı konusunda hemfikir miyiz? Özel olarak formüle edilmiş serumlar, bu sorunla savaşmanın yollarından biri. İşte gözaltı morluklarına karşı savaş açan, içeriğindeki aktif maddelerle öne çıkan 10 etkili serum önerisi.

2 / 11
Gözaltı morlukları için 10 serum - Resim : 2

Lancome Renergie Triple Serum Eye

6.500 TL

3 / 11
Gözaltı morlukları için 10 serum - Resim : 3

The Purest Solutions Göz Altı Torbalanma Ve Morluk Karşıtı Bakım Serumu

480 TL

4 / 11
Gözaltı morlukları için 10 serum - Resim : 4

The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG - Koyu Halka ve Şiş Görünüm Göz Çevresi Serumu

390 TL