Cilt lekelerinden kurtulmanın kolay olmadığı bir gerçek. Ama her geçen gün gelişen tedavi sistemleri ile daha hızlı sonuçlara ulaşmak mümkün. Mayasante Polikliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Şirin Ender; yeni nesil lazer sistemlerini anlattı!

YAZIN GETİRDİĞİ GÜZELLİKLER SAYMAKLA BİTMEZ AMA BERABERİNDE GELEN SORUNLARI DA YOK SAYMAMAK GEREKİYOR. Cilt lekeleri bu aylarda yaşadığımız sorunların başında geliyor. Lekeler, doğumsal olabildiği gibi ileri yaşlarda; sıklıkla da 20-30’lu yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Koyu tenli kişilerde daha sık görülüyor ve tedbir alınmadığında çoğalabiliyor.



NEDEN OLUR?

Lekeler, deriye renk veren melanosit hücrelerinin belli bölgelerde normalden daha fazla melanin üretmeye başlaması nedeniyle vücudumuzdaki güneşe karşı savunma ve onarım mekanizmalarının bir şekilde bozulması sonucu oluşuyor. Güneşlenme, hormonal dengesizlik, hamilelik, doğum kontrol hapı kullanımı, travma, yanık sekeli leke oluşumunu artıran etkenler arasında. Cilt lekelerinin hepsi aynı nedene bağlı olarak oluşmadığı gibi türleri de farklı olabiliyor. Çillenme, güneş ve solaryum lekeleri, melasma, yaşlılık lekeleri, travma, güneş yanığı sonrası lekeler cilt sorunlarının başında gelenlerinden bazıları...



TEDAVİSİ VAR!

Leke tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör lekenin derinliği. Derin yerleşimli lekeler tedaviye daha dirençli olduğu için tedaviye de daha zor yanıt verebiliyor. Leke tedavisinde, açıcı kremler, kimyasal soyma tedavileri, mezoterapi, PRP ve lazer gibi yöntemler kullanılabiliyor. Sorunun türüne göre uygun yöntemin seçilmesi çok önemli Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda yeni nesil lazer tedavileri ile daha etkili bir sonuca ulaşılabiliyor. Tedavinin hızlı sonuç veriyor olması bu yeni sistemlerin en büyük avantajlarından biri.



YENİ BOYUT GÜZELLİK

Yeni nesil lazer sistemleri içerisinde leke tedavisinde farklı dalga boyunda etki eden (1927 nm) Lavieen leke lazeri yer alıyor. Yeni yeni kullanıma girmesine rağmen tedavi sonuçları oldukça başarılı. Lavieen kelimesi, kadınların arzusunu yerine getirmek anlamına geliyor. 1927 nm Thulium Lazer, , cilde berraklık ve temizlik sağlayıp lekelenmeye neden olan hücrelerin yoğunlaştığı yüzeysel ve derin cildin birleşme alanına etki gösteriyor, buna bağlı olarak lekelerin azaltılabilmesi ile cildin yenilenmesini eş zamanlı olarak saylayabiliyor.



NE İÇİN KULLANILIYOR?

• Foto hasarlı cilt, melazma ve yaşlılık lekeleri Lavieen kolejen kontraksiyonuyla elsatikiyetini arttırabiliyor.

• Geniş gözenekler ve ince kırışıklıkları azaltıyor.

• Bu yeni sistemle cilt beyazlatılması yapılabiliyor ve cilt tonunun dengelenmesiyle cildin lekelerden arınması mümkün oluyor.

• Thulium lazer terapötik mekanizması dalga boyu itibarıyla epidermis ile dermis arasındaki kesişim noktasını hedef alıyor.

• Fraksiyonel lazerlerle kıyaslandığında daha kısa iyileşme süresine sahip.

• Cilt lekelerini oluşturan melanosit hücrelerini yok ederek etki ediyor ve tek seansta bile lekeler üzerine lekenin derinliğine göre yüzde 30-80 kadar etkili olabiliyor. • Seans sonrası sadece 1-2 saat süren kızarıklık ve yanma hissediliyor. İki gün sonra kapatıcı kremler kullanılarak sosyal hayata devam edilebiliyor.

• Tedavinin etkinliği ve sonuçları genellikle bir hafta içerisinde görülmeye başlanıyor, tam etki 3-4 hafta içerisinde ortaya çıkıyor.

• Ciltte parlaklık, yenilenme, gözeneklerde küçülme, yüzeysel ince kırışıklıklarda azalma gibi etkileri de olduğu söylenebilir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Güneşten korunmanın yolları yazı linki için TIKLAYINIZ