Yüksek korumaya sahip kozmetik ürünler, güneşin zararlı ışınlarına karşı en büyük koruma kalkanımız. SPF’li yani güneşle dost bir bakım yaz-kış önceliğimiz olmalı.

Yazı: Gülru İncu



Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki cilt kanserinin en önemli nedeni güneşten gelen ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmak. Uzmanlar, cildin yaşlanma belirtilerinin en önemli nedeni olan ultraviyole yani UVA ve UVB ışınlarının neden olduğu yıkımın günlük düzenli güneş koruması kullanımı ile önlenebileceğini söylüyor. Güneşten Koruma Faktörü’nün İngilizce kısaltması olan SPF, artık sadece güneş ürünlerinde değil cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde de yaz-kış kullanılıyor.



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