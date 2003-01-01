Masaj kelimesini dahi duyduğunuz an sizde de bir gevşeme meydana geliyor mu?

Kadın erkek fark etmeksizin herkesin en sevdiği aktivitelerden ve rahatlama tekniklerinden biri olan masaj, özellikle stres dolu bir hayata sahip olan kişiler için sık tekrarlanan rutinlerin arasında gelir. Masaj yağı daha çok masaj salonlarında kullanılan, içinde aromatik özler barındıran bitkisel yağlara verilen isimdir. Masaj yağı seçerken sadece kokusu değil aynı zamanda masaj yağının markası da büyük önem taşımaktadır. Bazı masaj yağları ne yazık ki sadece cilde kayganlık hissi vererek asıl amacından uzaklaşmaktadır. Orijinal masaj yağlarının içinde farklı türde pek çok bitki özü bulunur. Bu özler cildi temas ettiğinde hem cildi besler hem de rahatlatır.



Hangi masaj yağı tercih edilmeli?

Biberiye yağı

Eğer epilepsi hastası ya da hamileyseniz bu yağdan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Kas ağrıları, romatizmal ağrılar, ayak ve tırnak mantarlarına iyi gelmesi ile bilinen biberiye yağı, bu bölgelere doğru teknikler ile uygulandığında kısa zamanda olumlu sonuçlar alınmasına olanak sağlar.







Kekik yağı

Kan dolaşımını hızlandırma özelliği ile bilinen kekik yağı aynı zamanda bedensel gücü de arttırmaktadır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklarla savaşma esnasında size faydalı olabilecek bu yağı nefes açmada da kullanabilirsiniz. Kekik yağı aynı zamanda sakinleştirme özelliğine de sahiptir.



Jojoba yağı

Saç bakımında en çok tercih edilen yağlardan biri olan jojoba yağı cilt dostu olması sebebi ile masaj yağı olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Çatlakları azaltma ve akneleri ortadan kaldırma gibi etkilere sahip olan jojoba yağı, kuru ciltlerin ihtiyaç duyduğu nem dengesini de sağlar.



Bergamot yağı

Kasları gevşeterek rahatlama sağlayan bergamot yağı masaj yağları arasında en sık kullanılanlardan biridir. eğer uykusuzluk ile ilgili bir problem yaşıyorsanız uykudan hemen önce teninize yaptıracağınız bergamot yağı ile bir masaj sayesinde çok rahat ve derin bir uykuya rahatça dalabilirsiniz.







Defne yağı

Konsantrasyon gücünü arttırması ile bilinen defne yağı hamilelik döneminde asla kullanılmaması gereken yağlardan biridir. Bebeklerde oluşabilecek gaz sancılarını ortadan kaldırma özelliğine sahip olan bu masaj yağı aynı zamanda kas ağrılarına iyi gelerek vücudun daha zinde olmasını sağlar.



Buğday yağı

Hamilelik ile birlikte oluşan çatlaklarınızdan şikayetçiyseniz belki de henüz buğday yağını denememişsinizdir. Cilt tarafından hızlı bir şekilde emilen bu yağ aynı zamanda cildi yenileyici özelliğe de sahiptir. Besin değeri ise oldukça yüksektir.



Lavanta yağı

Özellikle baş ağrısı problemi yaşayan kişilerin mutlaka tercih etmesi gereken yağların başında gelen lavanta yağı aynı zamanda sakinleştirici özelliği ve kas spazmlarını gidermesi ile de bilinmektedir. Bunların dışında uykusuzluk problemi yaşayan ve depresyon tedavisi gören kişilerde olumlu bir etki yarattığı da bilinmektedir.







Masaj yağı nasıl yapılır?

Eğer marka olarak hangisini tercih edeceğinizi bilemiyor ve kendi masaj yağınızı evde kendiniz yapmak istiyorsanız bunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki dikkat etmeniz gereken en önemli nokta vücudunuzun neye ihtiyaç duyduğunu bilmek olmalıdır. Ayrıca yapacağınız masaj yağını mutlaka cam bir şişede muhafaza etmelisiniz. Masaj yağlarının asla plastik şişelerde saklanmaması gerektiğini unutmamalısınız.



Stres azaltıcı masaj yağı

• 3 çay kaşığı taşıyıcı yağ

• 2 damla lavanta yağı

• 2 damla papatya yağını karıştırarak cam bir şişe içine koyun ve ihtiyaç duyduğunuzda bu karışım ile masaj yapın.



Uykusuzluk için masaj yağı

• 1 çay kaşığı taşıyıcı yağ

• 2 damla mercanköşk yağı

• 1 damla kabe samanı yağı

• 2 damla lavanta yağını karıştırın ve cam bir şişede muhafaza edin.



Adet dönemi öncesi kullanılabilecek masaj yağı

• 4 çay kaşığı taşıyıcı yağ

• 2 damla ıtır yağı

• 2 damla adaçayı yağı

• 1 damla gül yağını karıştırın ve adet öncesinde bu yağ ile vücudunuza masaj yapın.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Güzellik kuralları için TIKLAYIN