Nasırlar hoş görünmeyebilir. Ancak cildinizi yaralanmaya karşı korumak için oluştuklarını biliyor muydunuz? Haydi hep birlikte bu küçük ama rahatsız edici misafirlerimize yakından bakalım... Nasır nasıl geçer ve en etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Nasırlar ciltte basınç veya sürtünme nedeniyle oluşurlar. Bir nasır, genellikle uygun olmayan ayakkabılardan kaynaklı olarak ayak üstünde veya yanında kalınlaşmış deri olarak karşımıza çıkar. Sadece ayakta değil ellerde de görülebilir. Cildin kalınlaşması koruyucu bir reaksiyondur. Yürüdüğümüzde ya da ayakta durduğumuzda, vücut ağırlığımız önce topukta ve sonra ayağın üzerinde, derinin basınca dayanacak kadar sert olduğu yerde taşınır. Bu basınç aşırı hale geldiğinde, cildin bazı bölgeleri, vücudun kemiğe, ayakkabıya veya sürtünmesine tepki olarak koruyucu bir cevap olarak nasır formunda kalınlaşır. Bazı insanlar cilt tiplerinden dolayı nasır oluşturma eğilimindedir.



Nasır çeşitleri nelerdir?

Nasırlar, eklem gibi kemikli bölgeler üzerindeki basınç veya sürtünme nedeniyle oluşur ve bir sinir üzerinde baskı yaparsa ağrıya neden olabilen merkezi bir alana sahiptir. En yaygınları "sert" ve "yumuşak" olmak üzere beş farklı türü vardır:



Sert nasırlar: Bunlar en yaygın olanıdır ve genellikle kalınlaşmış deri ya da nasırın geniş bir alanı içinde küçük bir bezelye boyutuna kadar konsantre sert cildin küçük bir alanı olarak ortaya çıkarlar. Bu, ayakların veya ayak parmaklarının düzgün bir şekilde işleyemediğinin bir belirtisi olabilir.



Yumuşak nasırlar: Bunlar sert nasırlara benzer bir şekilde gelişir. Fakat beyazımsı renkte ve dokuda kauçuk gibidir. Cildin terden nemli olduğu veya yetersiz kurumaya neden olduğu ayak parmakları arasında görünür.



Tohum nasırları: Bunlar ya ayak altında ya da ayakların alt kısmında kümeler halinde meydana gelen ve genellikle ağrısız olan küçük nasırlardır.



Vasküler nasırlar: Bunlar çok acı verici olabilir ve kesilirse bolca kan akabilir.



Lifli nasırlar: Nasırlar uzun zamandır mevcut olduğunda ve diğer dokulardan daha derin dokulara daha sıkı bağlandığında ortaya çıkar. Ayrıca acı verici olabilirler.



Nasır nasıl geçer?

Neyse ki, nasırları tedavi etmenin birçok yöntemi mevcut. İlk olarak denenmesi gereken; sert nasırları çıkarmak için ayaklarınızı ılık suya batırmaya çalışmak ve sonra ölü cildin bir kısmını nazikçe temizlemek için bir ponza taşı veya özel olarak tasarlanmış nasır temizleyici traş bıçağı kullanmak olacaktır. Nasırlar, zaten azalmış hassasiyete neden olur ve kazara çok derin kesilmesi kolaydır. Bu nedenle çok dikkatli olmanız beklenir. Gerekirse, doktorunuza ölü cildi sizin yerinize temizlemesini isteyin. Diğer bir seçenek, ilaçlı bir nasır bandıdır. Nasır bandı genellikle eczanelerde reçetesiz olarak satılırlar. Bu bantlar nasırı yumuşatır ve sonunda dökülmesini sağlar. Bantlara alternatif olarak nasır kremleri de tercih edilebilir. Bu kremler de bantlar gibi nasırları kurutarak yok olmasını sağlar. Tüm bu tedavi yöntemlerinin arasında en önemli nokta nasır oluşumunu önlemektir. Bu da gün içerisinde kullanılan ayakkabılarla başlar. Ayaklarınıza çok fazla baskı ve sürtünme yaratmayan ayakkabılar seçmelisiniz.



Nasır ameliyatı hakkında merak edilenler

Nasır ameliyatı, sadece normal tedavi yöntemleri ve önlemler başarısız olduktan sonra düşünülmelidir. Durumu çok şiddetli değilse doktor, formüle edilmiş bant ve kremlerin kullanımı önerir. İnsanlar çoğu kez cerrahi müdahalenin problemi tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu düşünür. Bununla birlikte, bu sadece porokeratoz durumunda (kemik çıkıntısı nedeniyle lezyonların oluşmadığı durumlarda) mümkündür. Ameliyat genel olarak, cerrahi olarak nasırın çıkarılması, kemiklerin kaldırılmasını, ekstra kemiklerin çıkarılmasını, kemik dikenlerinin çıkarılması veya traş edilmesini veya gevşek kemik parçalarını, basıncı bastıran kemik parçasının tamamen çıkarılmasını ve genel deformenin düzeltilmesini içerir. Bu ameliyatların iyileşme periyotu genellikle uygulanan ameliyat tipine bağlıdır. İyi yapıldığında nasırın çıkarılması başarılı bir şekilde gerçekleşir. Bununla birlikte, baskının başka bir kemiğe kayması ve tekrar bir nasır oluşması riski vardır. Ameliyat sonrası, nasır oluşumu riskini azaltmak için, ortezlerin (iskelet sisteminin fonksiyonel özelliklerini değiştirmek için harici olarak kullanılan cihazların) kullanılması önerilir. Doğru teşhis ve tedavi için daima bir sağlık uzmanına danışın.



Nasıra bitkisel çözüm önerileri...

İşte her bir nasır çeşidi için birden fazla bitkisel çözüm alternatifi mevcut. Size en uygun olanı bulmak için nasıra karşı bitkisel çözüm alternatiflerinin her biri arasında dönüşüm yapabilirsiniz.



Limon kabuğu: Bir dilim limon kabuğu dilimleyin. Sadece nasırlı alanı kaplayacak kadar küçük bir parça kesin. Limon dilimini nasıra bastırın ve bir bandajla kapatın. Yerinde tutmak ve kaymasını engellemek için gece boyunca bir çorap giyin. Nasır geçinceye kadar her gece yatmadan önce bunu yapın.



Hint yağı: İlaçlanmamış bir nasır bandı kullanın ve nasırın etrafına sarın. Üzerine birkaç damla hint yağı dökün. Yerine yerleştirmek için bir yapışkan bant ile örtün. Bunu gün boyunca yapabilirsiniz.



Soğan ve beyaz sirke: Bir parça soğan kesin ve beyaz sirke dökün en az 24 saat boyunca dinlendirin. Soğan dilimini nasırın üstüne bastırın ve bir bandajla örtün. Her gece tekrarlayın.



Vitamin A veya E vitamini: Bu vitaminler genellikle oral olarak alınsa da, kapsül içindeki madde nasırları tedavi etmek için kullanılabilir. Vitamin kapsülünü açın ve yağı toplayın. Yatmadan önce nasırlı bölgeye yağı sürün ve üzerini örtmek için bir çorap giyin.



Aspirin: Beş adet kaplanmamış aspirin tableti bir kenara koyun ve pudra haline gelene kadar ezin. Başka bir yerde elma sirkesi ve suyu eşit bir şekilde birleştirin. Bir macun oluşturana kadar karıştırın. Macunu nasır üzerine sürün. Etkilenen bölgeyi yerinde tutmak için bir bandajla örtün. 10 dakika bekletin. Nasır bitene kadar ovalamak için bir ponza taşı kullanın.