Önleminizi alın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

E ve C vitaminli Bariesun SPF 50+ Güneş Koruyucu Losyon, cildinizi serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyor.

Gün geçtikçe etkisini hissettirmeye başlayan güneş cildin en büyük gizli düşmanlarından biri. Kısa dönemde cildin nem kaybetmesine ve zararlı dış etkenlere açık hale gelmesine neden oluyor ve uzun vadede ise kızarıklık ve lekelenmeden cilt kanserine kadar birçok kötü sağlık sorununa sebep olabiliyor. Önleminizi almak için koruyucu losyonunuzu yaz/kış kullanmayı ihmal etmeyin. Uriage Bariesun SPF 50+ Güneş Koruyucu Losyon, içeriğindeki minimum sayıdaki güneş filtresiyle cildin ihtiyacı olan maksimum bariyer güneş korumasını sağlıyor; suya ve güneş ışığına dayanıklı yapısıyla uzun süre etkisini koruyor. Fiyatı ise 74.50 TL

