Ciltte oluşan renk dengesizlikleri ve lekeler sorun olmaktan çıkıyor...





İsviçreli bilim adamları tarafından geliştirilen Skincode Alpine White, ciltte oluşan renk dengesizliklerini ve lekelenme problemini en aza indirerek daha ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor. Skincode, son teknoloji kullanarak geliştirdiği Alpine White serisiyle ciltte oluşan renk dengesizliklerine ve lekelenme problemlerinin azalmasına yardım ediyor.Serinin içinde yüksek miktarda bulunan Niyasinamid (B3 Vitamini), melanin görünümünü azaltarak cilt renginin korunmasına ve aydınlanmasına yardımcı oluyor. İçerisinde İsviçre Alpleri'nin yüksek noktalarında bulunan 7 farklı bitkiden elde edilen İsviçre Alp Bitki Kompleksi de bulunan Skincode Alpine White pigmentasyon problemlerini gidererek cildin aydınlık bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Fazla melanin salgısını sınırlıyor, melaninin normal deri hücresine geçişini engelliyor ve hücre yenilenmesini hızlandırıyor.Ayrıca Alpine White serisi oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olurken hücre yenilenmesine teşvik eden ve aynı zamanda cildi sakinleştiren CM-Glucan içeriğiyle en hassas ciltlerin bile cilt yapısını aydınlatıp, dengeli bir cilt renginin oluşumuna yardımcı oluyor.