Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı

Uzun zamandır aldığı kilolardan şikayetçi olduğunu söyleyen Demet Akalın, 10 kilo verdiğini açıkladı.

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Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı - Resim : 1

TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın, yaşadığı değişimi anlattı.

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Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı - Resim : 2

Klip çekimindeki kıyafeti üzerine yakıştırmadığını söyleyen ve operasyon geçirmeye karar veren Demet Akalın, kilo verme sürecini anlattı.

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Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı - Resim : 3

'DİYETLE DEĞİL, OPERASYON YAPTIK'

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık diyetle falan değil. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsür kilo gitti. İlk başta doktor beni istemedi, yanlış bir şey olursa başına bela olurum diye.

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Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı - Resim : 4

'ÇOK MUTSUZDUM, ŞU AN MUTLUYUM'

''Çok mutsuzdum, şu an mutluyum. Artık fizikse bizde de var. Bende yalan yok, bir sürü insan var. İnsan kendini mutlu hissediyorsa her şeyi yaptırabilir.''