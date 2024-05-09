Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı

'DİYETLE DEĞİL, OPERASYON YAPTIK'

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık diyetle falan değil. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsür kilo gitti. İlk başta doktor beni istemedi, yanlış bir şey olursa başına bela olurum diye.