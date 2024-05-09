Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı

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TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın, yaşadığı değişimi anlattı.
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Klip çekimindeki kıyafeti üzerine yakıştırmadığını söyleyen ve operasyon geçirmeye karar veren Demet Akalın, kilo verme sürecini anlattı.
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'DİYETLE DEĞİL, OPERASYON YAPTIK'
"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık diyetle falan değil. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsür kilo gitti. İlk başta doktor beni istemedi, yanlış bir şey olursa başına bela olurum diye.
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'ÇOK MUTSUZDUM, ŞU AN MUTLUYUM'
''Çok mutsuzdum, şu an mutluyum. Artık fizikse bizde de var. Bende yalan yok, bir sürü insan var. İnsan kendini mutlu hissediyorsa her şeyi yaptırabilir.''