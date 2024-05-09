Kanal D’nin yeni dizisi Yalan konusu ne, oyuncuları kim? Yalan dizisi ne zaman başlayacak?
Kanal D'nin Süreç Film tarafından yapımcılığı üstlenilen yeni dizisi "Yalan" yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Yalan dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yakından bakalım...
Kanal D ekranlarına gelecek olan yeni dizi Yalan, ilk tanıtım fragmanı ile büyük ilgi çekti ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.
Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hakan İnan bulunuyor. Dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.
Yalan konusu ne?
“En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır.” söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesi... Melike hapse girmeden önce kızı Hazal'ı ablasına bırakır. Yıllar sonra hapisten çıkan Melike koca bir yalanın içinde yer aldığını fark eder.