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Kedi ve köpekler de doğumda, doğum sonrasında ve hamilelikte sıkıntılar yaşıyor.

Kedi ve köpeklerin doğum süreçleri bilinenin aksine çok zor ve uğraşlı geçmiyor. Doğum sırasında genelde müdahale istemeyen bu minikler için yapmanız gereken tek şey; ani ses ve gürültüden uzak ve yavrularını güvenle doğurabileceği bir ortam hazırlamak. Ancak bu kolaylığa erişmek için gebelik sürecinde ona iyi bakmanız şart.



• Kedi ve köpeklerde hamilelik 58- 63 gün arasında gerçekleşiyor. Bu yüzden öncelikli olarak kedinizin ya da köpeğinizin ne zaman çiftleştiğini mutlaka bir ajandaya kaydedin.



• Çiftleşme tarihinden itibaren 25 gün geçtikten sonra mutlaka bir veteriner hekime gidin. Köpeğinizin ya da kedinizin rutin kontrolünü yaptırın.



