Kedi ve köpekler de doğumda, doğum sonrasında ve hamilelikte sıkıntılar yaşıyor.
Kedi ve köpeklerin doğum
süreçleri bilinenin aksine
çok zor ve uğraşlı geçmiyor.
Doğum sırasında genelde
müdahale istemeyen bu
minikler için yapmanız gereken tek şey;
ani ses ve gürültüden uzak ve yavrularını
güvenle doğurabileceği bir ortam
hazırlamak. Ancak bu kolaylığa erişmek
için gebelik sürecinde ona iyi bakmanız
şart.
• Kedi ve köpeklerde hamilelik 58-
63 gün arasında gerçekleşiyor. Bu
yüzden öncelikli olarak kedinizin ya
da köpeğinizin ne zaman çiftleştiğini
mutlaka bir ajandaya kaydedin.
• Çiftleşme tarihinden itibaren 25 gün
geçtikten sonra mutlaka bir veteriner
hekime gidin. Köpeğinizin ya da
kedinizin rutin kontrolünü yaptırın.