Peki ama sevimli dostunuzun yokluğunuzda ne yapacağını planladınız mı?
Kedi, köpek sahiplerinin zaman zaman aniden karşısına çıkan ve bazen oldukça can
sıkıcı noktalara varabilen bir sorun bu. Ancak pek çoğumuz bu durumun seyahat
programlarımızı ne şekilde etkileyeceği gibi sevimsiz bir konuya odaklanmak
istemeyiz. İyi bir sahibin bu tip durumlarda mutlaka en az bir planı olmalıdır.
Veteriner Hekim Kudret Çığ’ın böyle durumlar için birkaç önerisi var...
Pansiyona bırakacaksanız...
Profesyonel olarak köpek bakan işletmeler
genelde bilgili ve deneyimli oluyor. Hatta
bazıları bünyesinde veteriner hekim
barındırdığı için sağlık takipleri de
buralarda yapılabiliyor. Şehir merkezinde
bulunan pansiyonlar, sevimli dostlarımızı
genelde kapalı alanda tutuyor. Bu
pansiyonlar, ulaşımla ilgili avantaj sağlasa
da, sağlık şartları açısından çok güvenli
bir ortam sağlayamayabiliyor.