Yokluğunuzda güvende olmasını sağlayın

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Peki ama sevimli dostunuzun yokluğunuzda ne yapacağını planladınız mı?

Kedi, köpek sahiplerinin zaman zaman aniden karşısına çıkan ve bazen oldukça can sıkıcı noktalara varabilen bir sorun bu. Ancak pek çoğumuz bu durumun seyahat programlarımızı ne şekilde etkileyeceği gibi sevimsiz bir konuya odaklanmak istemeyiz. İyi bir sahibin bu tip durumlarda mutlaka en az bir planı olmalıdır. Veteriner Hekim Kudret Çığ’ın böyle durumlar için birkaç önerisi var...



Pansiyona bırakacaksanız...

Profesyonel olarak köpek bakan işletmeler genelde bilgili ve deneyimli oluyor. Hatta bazıları bünyesinde veteriner hekim barındırdığı için sağlık takipleri de buralarda yapılabiliyor. Şehir merkezinde bulunan pansiyonlar, sevimli dostlarımızı genelde kapalı alanda tutuyor. Bu pansiyonlar, ulaşımla ilgili avantaj sağlasa da, sağlık şartları açısından çok güvenli bir ortam sağlayamayabiliyor.