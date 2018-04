Zeytinyağı etkisi ellerinizde

Zeytinyağlı ile gelen hijyen ve bakım elinizin altında!

Ege’nin bereketli topraklarından elde edilen doğal zeytinyağının mucizevi etkisini içeren Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun ile Doğal Zeytinyağlı El ve Vücut Losyonu, 2 ml’lik pratik cep ambalajları ile bebeksi canlılık ve yumuşaklığı her an yanınızda taşımanıza olanak tanıyor.



Gittiğimiz her yerde elimizi güvenle yıkayabileceğiniz bir sabun bulmak ya da dilediğimiz an nemlendirememek neredeyse herkesin sıkıntısı… Özenle bakımını yaptığımız cildimizin hiç bilmediğimiz içerikli sabunlardan tahriş olması ise an meselesi. Yüzde 100 doğal zeytinyağı ve saf bitki özlerinden üretilen Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun ve Doğal Zeytinyağlı El ve Vücut Losyonu 2 ml’lik pratik sunumları ile tüm sıkıntıları geride bırakarak cildinizin doğal dengesini korumaya hazır. Yer kaplamayan cep boyu ile 100’lü sıvı sabun ve losyonlardan çantanızda istediğiniz kadar bulundurarak, hijyen ve bakımın gittiğiniz her yerde sizinle olmasını sağlayabilirsiniz. http://shop.eyupsabrituncer.com/ adresinde cep boyuyla satışa sunulan özel paketler yalnızca 7,5 TL.



Uluslararası akredite laboratuvarlarda dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilerek onaylanan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, paraben içermeyen formülü sayesinde tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılabilir. Eyüp Sabri Tuncer’in kurumsal sorumluluğunun bir parçası olarak hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilen Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun cildin doğal dengesini koruyarak, ellerinizi benzersiz bir şekilde temizler, nemlendirir ve yumuşatır. Göz alıcı, kusursuz bir güzellik için el ve yüz temizliğinde kullanılan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun sıvı yapısı ile kolay ve pratiktir. Güzel kokulu esansiyel yağlar içeren bu doğal ürün, geleneksel zeytinyağı, floral, vanilya notlarının yanı sıra sandal ve misklerin eşsiz uyumundan ilham alınarak tasarlanmıştır.



Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı El ve Vücut Losyonu, paraben içermeyen doğaya saygılı özel formülü sayesinde her cilt tipine uyum sağlar. Mükemmel bir bakım uygular ve cildiniz tarafından hızla emilir. Cildin daha fazla nem tutmasını sağlayan Ecocert sertifikalı aktif madde bileşimi ile nem mıknatısı görevi görür. Doğal zeytinyağlı içeriğiyle cildinize bebek teni yumuşaklığı kazandırırken E Vitamini ile zenginleştirilen formülü hücreleri korur, onarır ve güçlendirir. En etkili sonucu almak için Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun ile birlikte kullanılması önerilir.