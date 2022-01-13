Çin yeni yılına özel kutlama! M.A.C Cosmetics'in yeni koleksiyonu: Lunar Luck
Çin yeni yılını kutlayan M.A.C, farklı ambalaj ve renk skalası ile yeni koleksiyonunu çıkardı. Kırmızı ve altın renklerinden oluşan koleksiyonunda cesaret ön planda. M.A.C Cosmetics'in, Çin yeni yılına özel temalı koleksiyonu...
M.A.C Lunar Luck koleksiyonunu Çin yeni yılına uygun tasarladı. Koleksiyonda kırmızılar ve metaliklerden oluşan seri; özgüven, cesaret ve cesur güzellik görünümleriyle dolu bir yeni yıl çağrısı yapıyor. Çin'in Ulusal M.A.C Sanatçısı Javen Zhong, bu serideki makyaj ürünleri için “Bu koleksiyondaki ürünlerin ışıltı kalitesi başlı başına bir kutlama-havai fişeklerden ilham alınmış adeta!” diye bahsediyor.
Koleksiyon içerisinde Extra Dimension Skinfinish aydınlatıcı, Powder Kiss ruj ,Powder Kiss likit ruj yer alıyor. M.A.C APAC Makyaj Sanatları Kıdemli Müdürü Regan Rabanal koleksiyon için, “M.A.C Lunar Luck, yeni yıla şık bir şekilde adım atmak için yaratıcılığı ve tutkuyu ateşliyor” sözlerini kullanıyor.
Her ürün, şakayık baskılı ambalajlarda sergileniyor. Zhong, "Bahar Festivali, Çin'de Ay Yeni Yılı olarak da bilinir. Sevgiye, kahkahaya ve kalpten gelen her şeye dayanan sıcak bir zamandır." diyor.
POWDER KISS LIPSTICK / LUNAR LUCK
- Enveloped In Luck Neutral pink
- Push Your Luck Neutral orange
- If Wishes Were Roses Vibrant pinky red
- Pure Luck Dirty red
POWDER KISS LIQUID LIPCOLOUR / LUNAR LUCK
- Fortune Tell Me Light pink-neutral
- Peachy Party Pumpkin Token Of Affection Red Luck Be A Lotus Dark rose
EXTRA DIMENSION SKINFINISH / LUNAR LUCK
- Lunar Lights Beigey gold
EYE SHADOW X 9: MADE MY FORTUNE
- Shell We Celebrate? Warm neutral (Powder Kiss)
- Sunkissed Orange Camel (Powder Kiss)
- Born To Rule Warm bronze (Dazzleshadow Extreme)
- 15 Minutes Of Flame Deep orange (Powder Kiss)
- Made My Fortune True gold (Dazzleshadow Extreme)
- Propitious Poppy Red (Powder Kiss)
- Plum What May Plum (Powder Kiss)
- Supreme Harmony Pinky lilac (Dazzleshadow Extreme)
- Wish Me Luck! Medium deep brown (Dazzleshadow Extreme)
EYE BRUSH
- 217S Blending Brush / Lunar Luck
FACE BRUSH
- 159S Duo Fibre Blush Brush / Lunar Luck
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