Çin yeni yılına özel kutlama! M.A.C Cosmetics'in yeni koleksiyonu: Lunar Luck

M.A.C Lunar Luck koleksiyonunu Çin yeni yılına uygun tasarladı. Koleksiyonda kırmızılar ve metaliklerden oluşan seri; özgüven, cesaret ve cesur güzellik görünümleriyle dolu bir yeni yıl çağrısı yapıyor. Çin'in Ulusal M.A.C Sanatçısı Javen Zhong, bu serideki makyaj ürünleri için “Bu koleksiyondaki ürünlerin ışıltı kalitesi başlı başına bir kutlama-havai fişeklerden ilham alınmış adeta!” diye bahsediyor.