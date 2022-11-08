Dermatologlara göre en kötü cilt bakımı alışkanlıkları

Cildiniz bir profesyonel için açık bir kitaptır . Makyajınızla uyuyorsanız, sivilceleriniz çıkıyorsa veya yeterince su içmiyorsanız, cildinizin durumundan bunu anlamaları muhtemeldir. Peki cilt bakım uzmanlarının değiştirmenizi istedikleri alışkanlıklarınız neler?

Çılgın TikTok cilt trendlerini takip etmeyi bırakın

Marmur Medical'de kurul onaylı dermatolog Dr. Hysem Eldik, “Her gün sosyal medya aracılığıyla buldukları bir cilt rutinini taklit etmeye çalışan hastalar görüyorum” dedi . “ Bir etkileyicinin rutininin başka biri için işe yarayabileceğini düşünmek zor. Cilt benzersizdir ve hiçbir hasta diğerine benzemez.” Dr. Neinstein Plastik Cerrahi'de plastik cerrahi hemşiresi olan Tara Adashev de benzer bir uyarıda bulundu: “Görünüşe göre TikTok'taysa ve bu bir cilt bakımı trendiyse, 'denememelisiniz'. Bu trendlerden bazıları cildiniz için korkunç ya da size uygun değil."

Peeling ile aşırıya kaçmayı bırakın

Dermatolog Courtney Rubin, bazı hastalarının şöyle düşünme eğiliminde olduğunu biliyor: Biraz iyiyse, çok daha iyi olacaktır. Ancak bu, cildinizi tedavi etmenin akıllıca bir yolu değildir. Rubin şöyle açıkladı: "Hastalarımın çoğu, ya elle aşındırıcı fırçalar veya fırçalarla ya da glikolik asit gibi kimyasal eksfolyantlarla cildini aşırı derecede pul pul döküyor. Pek çok kişi sivilcelerinin ve cilt sorunlarının cildinin 'kirli' olmasından kaynaklandığını düşünür, ancak aşırı peeling genellikle işleri daha da kötüleştirir çünkü cilt bariyerine zarar verir. Eksfoliyasyon için ideal hız nedir? Rubin, "Haftada bir veya iki kez ölü deri hücrelerinin cilt yüzeyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir" dedi.

Ancak haftada beş ile yedi kez yapmak cilt bariyerini yıkarak iltihaplanma ve kızarıklığa, yanma/batma, pullanma, kuruluk ve sivilcelere yol açabilir.



Süresi dolmuş ürünleri kullanmayı bırakın

Dermatolog DiAnne Davis , son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmanın kesinlikle hayır olduğunu söyledi. "Ürünler artık etkili değil ve aktif bileşene bağlı olarak, raf ömrü boyunca ciltte tahrişe neden olabilir" dedi. "Ürünlerin son kullanma tarihi yoksa, her sezon değiştirmenizi öneririm."

Güneş kremini atlamayın

Güneş kremlerinin SPF faktörü cildi zararlı ışınlardan korur. Cortina'nın kurucusu ve CEO'su ve Harvard Tıp Okulu'nda ek öğretim üyesi olan dermatolog Reid Maclellan, “Hastalarımdan duyduğum en zararlı alışkanlıklardan biri, hava bulutluyken güneş kremi kullanmamak” dedi. “ Güneş kremi her gün, yağmurda veya güneşte uygulanmalıdır, çünkü cildinizi UV ışınlarına maruz bırakmak güneş hasarına ve cilt kanserine yol açabilir.”

Daha kısa duş almaya başlayın

Uzun, lüks banyoları ve duşları sevebilirsiniz, ancak dermatoloğunuz bunların cildiniz için mutlaka iyi olmadığını bilir. Dermatolog Michael Gold, bunu atopik dermatitli hastaları için bir endişe olarak görüyor.

Telefonunuzu, yastık kılıfınızı ve yüz maskelerinizi temizlemeye başlayın

Bazı hastalar temizlikle aşırıya kaçarken, diğerleri hayatlarının en mikroplu kısımlarını görmezden geliyorlar. Dermatolog Marisa Garshick, telefonunuzu temizlememenin, yastık kılıfınızı değiştirmenizi öneriyor. “Cilt ve saç ürünlerinden yağ, bakteri ve kalıntı biriktirebilirler, bunların hepsi ciltte sivilcelere veya tahrişe katkıda bulunabilir” dedi. "Hastalar yüzlerinin sadece bir tarafında kızarıklık veya sivilce ile geldiklerinde, telefonda konuşmak için kullandıkları veya uyudukları taraf genellikle orasıdır. Bu birikimin cilt üzerinde etkisi olabilir.” Dermatolog Corey Hartman , temizlik konusunda daha dikkatli olmak için başka bir yerin de makyaj fırçalarınız olduğunu söyledi . "Yüz, bakteriler için en önemli noktadır ve makyaj fırçaları, uygulama sırasında yüzdeki bu bakterileri alır" dedi. "Bu bakteri aylarca olmasa da haftalarca fırçada kalabilir.

Yan dönerek uyumayı bırakın

Forever Institut ve Alchimie Forever'ın kurucusu dermatolog Luigi Polla, "Yan dönerek uyumak, göğüs kırışıklıklarını şiddetlendirdiği ve yüz ve dekolte bölgesindeki sarkmaları artırdığı için cilde zararlıdır " dedi. "Bir hastanın yüz kırışıklıklarına bakarak nasıl uyuduğunu anlayabilirim, çünkü bunlar yatılan tarafta daha derindedir."