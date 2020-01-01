Geleneksel yemek tariflerinin olmazsa olmazı soğan, farklı kullanım şekilleri ve faydaları ile duyanları şaşırtıyor. Doktorlar tarafından faydaları sürekli vurgulanan soğan suyu ise deyimi yerindeyse gerçek bir şifa kaynağı. Cilde, kemiklere, bağışıklık sistemine ve kan şekerine birçok yararı var. Sizin için soğan suyuyla ilgili her şeye cevap aradık…
Zengin besin değeriyle doğal bir ilaç olduğunu söyleyebileceğimiz soğan suyu, saymakla bitmeyen faydalara sahip. İşte yararlarından bazıları;
Soğan suyu hazırlamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Dörde bölüp tencereye attığınız bir adet soğanı 5 dakika boyunca 2 bardak suda kaynatıp süzdükten sonra soğumasını bekleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Soğan suyunu 6 ayda bir 15 gün süreyle tüketebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinden önce birer bardak içmenizde fayda var. Taze olarak hazırlamanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Soğan suyu çok güçlü bir antioksidan olması sebebiyle ödemin ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu nedenle kilo vermeyi desteklediğini söyleyebiliriz. Ancak kilo vermek için yalnızca bu yöntemi uygulamak doğru olmayacaktır. Çünkü bir diyet ve egzersiz programı olmadan zayıflamak neredeyse imkânsız. Eğer fazla kilolarınızdan şikâyetçiyseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.
Her şey gibi soğan suyu da bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılmadığı takdirde zararlı olabiliyor. Aşağıdaki zararlarından etkilenme riskine karşı dikkat etmekte yarar var;
Yalnızca soğan suyu değil pek çok sebzenin ve meyvenin suyu sayısız faydayı beraberinde getiriyor. Pancar, havuç, salatalık, marul, ıspanak, elma, kivi gibi sebze ve meyvelerin suları da zengin içerikleriyle doğal antioksidan kaynağıdır. Katı meyve sıkacakları sayesinde elde edebileceğiniz doğal sebze ve meyve sularıyla sağlıklı bir hayata merhaba diyebilirsiniz.