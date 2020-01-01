Doktorlar tarafından faydaları sürekli vurgulanan soğan suyu ise deyimi yerindeyse gerçek bir şifa kaynağı. Cilde, kemiklere, bağışıklık sistemine ve kan şekerine birçok yararı var. Vücudu arındırması, kan şekerini düzenlemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, yağ yakımını hızlandırması faydalarından yalnızca birkaçı. Soğan suyuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

Geleneksel yemek tariflerinin olmazsa olmazı soğan, farklı kullanım şekilleri ve faydaları ile duyanları şaşırtıyor. Doktorlar tarafından faydaları sürekli vurgulanan soğan suyu ise deyimi yerindeyse gerçek bir şifa kaynağı. Cilde, kemiklere, bağışıklık sistemine ve kan şekerine birçok yararı var. Sizin için soğan suyuyla ilgili her şeye cevap aradık…



Soğan Suyu Faydaları

Zengin besin değeriyle doğal bir ilaç olduğunu söyleyebileceğimiz soğan suyu, saymakla bitmeyen faydalara sahip. İşte yararlarından bazıları;

İdrar sökücüdür.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsaklara iyi gelir.

Kanser hücreleriyle mücadele ederek pek çok kanser türünü önlemeye yardımcı olur.

Yara, sivilce ve akneleri tedavi eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu virüslere karşı dayanıklı hale getirir.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Kemikleri güçlendirir.

Kan şekerini düzenler.

Saçların güçlenmesini ve uzamasını sağlar. Erkeklerde saç dökülmesin önlemeye yardımcı olur.

Yağ yakımını hızlandırır.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Kansızlık, kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Adet düzensizliği ve vajinal akıntıların tedavisinde etkilidir.

Balgam söktürür.

Soğan suyu kulakta biriken iltihabı uzaklaştırır. Birkaç damla soğan suyunu kulağınıza damlatarak kulak tıkanıklığınızı geçirebilirsiniz.

Soğan Suyu Nasıl Hazırlanır?

Soğan suyu hazırlamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Dörde bölüp tencereye attığınız bir adet soğanı 5 dakika boyunca 2 bardak suda kaynatıp süzdükten sonra soğumasını bekleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Soğan suyunu 6 ayda bir 15 gün süreyle tüketebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinden önce birer bardak içmenizde fayda var. Taze olarak hazırlamanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Soğan suyu çok güçlü bir antioksidan olması sebebiyle ödemin ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu nedenle kilo vermeyi desteklediğini söyleyebiliriz. Ancak kilo vermek için yalnızca bu yöntemi uygulamak doğru olmayacaktır. Çünkü bir diyet ve egzersiz programı olmadan zayıflamak neredeyse imkânsız. Eğer fazla kilolarınızdan şikâyetçiyseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.





Zararları Var mıdır?

Her şey gibi soğan suyu da bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılmadığı takdirde zararlı olabiliyor. Aşağıdaki zararlarından etkilenme riskine karşı dikkat etmekte yarar var;

Ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Mide hassasiyeti ve rahatsızlıkları yaratabilir.

Şişkinlik ve gaz yapabilir.

Etkileşime girdiği ilaçların etkisini azaltma ya da artırma riski olması nedeniyle düzenli ilaç kullananların soğan suyu tüketmemesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, aldığınız ilaçlar üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu teyit etmelisiniz.

Sebze ve Meyve Sularıyla Gelen Sağlık

Yalnızca soğan suyu değil pek çok sebzenin ve meyvenin suyu sayısız faydayı beraberinde getiriyor. Pancar, havuç, salatalık, marul, ıspanak, elma, kivi gibi sebze ve meyvelerin suları da zengin içerikleriyle doğal antioksidan kaynağıdır. Katı meyve sıkacakları sayesinde elde edebileceğiniz doğal sebze ve meyve sularıyla sağlıklı bir hayata merhaba diyebilirsiniz.