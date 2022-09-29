Dünyaca ünlü isimlerin sahip olduğu 10 güzellik markası
Makyaj ve cilt bakımı denildiğinde herkes tarafından merakla takip edilen ünlü isimler var. Haliyle o isimlerin de makyaj ve cilt bakım markası çıkarması kaçınılmaz oluyor. Peki hangi ünlü isim güzellik sektörüne adım attı? İşte ünlülerin sahip olduğu öne çıkan 10 güzellik markası!
Güzellik sektörü artık onlardan soruluyor! Reality yıldızları, şarkıcılar, oyuncular... Hepsinin belki de ortak bir noktası var o da marka çıkarmak. Kimisi cilt bakım ürünü, kimisi sadece ruj, kimisi ise en geniş skalaya sahip makyaj ürünü çıkardı ama hepside çok popüler oldu. Peki hangi ünlü hangi markayı çıkardı? Rihanna'nın Fenty Beauty'sinden Lady Gaga'nın Haus Laboratories'e kadar, ünlülerin sahip olduğu en iyi güzellik markalarından 10'unu sıraladık.
1. Selena Gomez’in Rare Beauty markası
Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez makyaj serisi Rare Beauty'yi 2020'de piyasaya sürdü. Farlar, rujlar, fondötenler ve highlitherlara kadar her şeyi kapsayan koleksiyonda pek çok makyaj ürünü yer alıyor.
2. Rihanna’nın Fenty Beauty markası
Rihanna'nın Fenty Beauty markası, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve fondöten ve kapatıcılardaki geniş renk yelpazesiyle büyük övgü aldı. Fondötenlerin her biri çok açık nötrden çok zengin nötr alt tonlara kadar değişen 50 etkileyici ton mevcut. Pek çok tonda ruj ve fondötenin bir arada buluşması.
3. Hailey Bieber'ın Rhode markası
Hailey Bieber'ın cilt güzelliği herkes tarafından beğenildi. Cildinin pürüzsüzlüğü ve bu işin sırrı merak edilince Hailey Bieber'ın yeni bir marka çıkarması kaçınılmaz oldu. Rhode ürünleri nemlendirici, dudak balmı içeriyor. Ürün skalası şu anlık az olsa da kullanan herkes çok memnun.