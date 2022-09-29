Dünyaca ünlü isimlerin sahip olduğu 10 güzellik markası

Güzellik sektörü artık onlardan soruluyor! Reality yıldızları, şarkıcılar, oyuncular... Hepsinin belki de ortak bir noktası var o da marka çıkarmak. Kimisi cilt bakım ürünü, kimisi sadece ruj, kimisi ise en geniş skalaya sahip makyaj ürünü çıkardı ama hepside çok popüler oldu. Peki hangi ünlü hangi markayı çıkardı? Rihanna'nın Fenty Beauty'sinden Lady Gaga'nın Haus Laboratories'e kadar, ünlülerin sahip olduğu en iyi güzellik markalarından 10'unu sıraladık.